Un băcăuan, tată al unei fetițe ce suferă de o boală psihică, a vrut să își ducă fiica la un tratament „mai special” în străinătate. A apelat la stat, pentru ajutor, dar i s-a respins dosarul. „Avem specialiști pentru așa ceva și în țară”, i s-a spus. Și i s-a recomandat o clinică în București. A mers și acolo, plin de speranțe, numai că a aflat că medicul respectiv ar fi în concediu prelungit, fără plată… Și acum bărbatul mai speră că poate să facă ceva mai mult pentru copilul său. Dar nu pe banii statului. Deja face demersuri să obțină un împrumut în bancă pentru a mearge peste hotare, dar pe cont propriu. O altă pacientă a depus dosar de finanțare (decontare de cheltuieli) pentru băiețelul ei, care, spune mama, ar putea fi tratat de o boală neurologică prin injectare de celule Stem. Nici acest dosar nu a fost aprobat, pe motiv că procedura medicală nu este avizată de Organizația Mondială a Sănătății.

Sunt doar două cazuri, înregistrate recent în Bacău. Cine poate beneficia totuși de tratamente gratuite (cu bani de la bugetul statului) în afara țării? Din datele furnizate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău reiese că, numai anul trecut (iar media se păstrează și în anii anteriori) s-au aprobat aproape 4 milioane de euro (15.663.061, 89 lei) pentru tratamente în țările din spațiul Uniunii Europene (ex. în Germania – 2.276.703 lei, în Italia – 6.844.047 lei, în Spania – 375.963 lei etc).

