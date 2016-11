– proprietarii unui bloc din cartierul Cornisa au pus umarul la imbunatatirea propriului confort – aproximativ 40 de familii au contribuit la schimbarea cutiilor postale si vor sa investeasca aproape 10.000 de lei in zugravirea scarii blocului

La intrarea in blocul nr. 8/A de pe strada Cornisa Bistritei te intâmpina un anunt scris cu litere de-o schioapa. Proprietarii sunt invitati sa-si lase descuiate pentru o zi cutiile postale, acestea urmând sa fie inlocuite.

Ce-i drept, cutiile metalice nu au mai fost schimbate de când s-a construit blocul, drept pentru care timpul si-a pus amprenta si asupra lor. Caut lamuriri cu privire la acest aspect si bat la usa Asociatiei de proprietari nr. 17.

La ghiseu, se afla insusi Costica Sfârlea, presedintele asociatiei. Barbatul spune ca schimbarile care se vor produce in bloc se fac la initiativa câtorva proprietari cu simt gospodaresc.

„Seful de scara impreuna cu alte persoane de baza din bloc au luat initiativa de a schimba putin locul in care convietuiesc. In timp, oamenii si-au schimbat inclusiv usa de la intrarea in bloc, acum vor sa monteze cutii postale noi, pentru ca mai apoi sa zugraveasca scara blocului.

Ce-i drept, având in vedere ca vorbim despre un bloc turn, o astfel de activitate este destul de costisitoare, insa, necesara. Investitia a fost estimata la 10.000 de lei, iar fiecare proprietar trebuie sa contribuie cu aproximativ 150 de lei”, declara Costica Sfârlea, presedintele Asociatiei de proprietari nr. 17

Un astfel de exemplu este demn de urmat, cu atât mai mult cu cât sunt blocuri in oras care nu au fost zugravite niciodata pe casa scarii. Astfel de investitii pot fi suportate partial din fondul de reparatii, daca acesta se strânge la nivel de asociatie.