O situatie cel putin ciudata s-a petrecut vineri dupa-amiaza, 25 noiembrie, pe Lacul Beresti Bacau, arie naturala protejata aflata in custodia Centrului Regional de Ecologie Bacau: braconierii piscicoli au sunat la 112 pentru a-i reclama pe voluntarii ecologisti ca… le strang plasele.

Aflate, ca de obicei, in actiune de monitorizare, echipele CRE Bacau au descoperit peste 1 500 metri plase monofilament si alte doua plase cu crotalii ANPA (Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura) intinse illegal in apele Lacului Beresti, dupa ridicarea acestora, pestii fiind eliberati.

Desi proprietarii plaselor au vazut barcile CRE Bacau, acestia au fugit, nevrand sa stea de vorba cu voluntarii. La scurt timp dupa terminarea actiunii, in timp ce se intorceau la baza, nu mica le-a fost mirarea ecologistilor cand, cu semnalele sonore aprinse sI girofar, autoturismul acestora au fost “tras pe dreapta” de echipaje ale politiei.

“Echipajul politiei ne-a informat ca au primit o reclamatie prin 112 ca am fi furat plasele pescarilor comerciali. Persoana care ne-a reclamat este membru al Asociatiei de Pescuit Comercial si ne este, de altfel, cunoscuta noua, dupa ce, in primavara acestui an, a mai fost descoperita practicand pescuitul ilegal tot pe Lacul Beresti.

Persoana respectiva a reclamat faptul ca i-am luat abuziv plasele care au, intr-adevar crotalii ANPA, dar care, si acum, ca si in primavara au fost gasite de voluntarii CRE intinse in zona interzisa si in perioada de prohibittie”, ne-a spus Marius Balan, reprezentantul CRE Bacau.

Acesta precizeaza ca orice persoana poate desfasura activitate de pescuit pe raza Sitului Natura 2000 Buhusi-Bacau-Beresti, arie naturala protejata aflata in custodia Centrului Regional de Ecologie, cu avizul custodelui.

“Pescarii comerciali au voie cu acest aviz sa pescuiasca, dar doar in anumite zone clar specificate. Or, plasele cu crotalii ale pescarului care ne-a reclamat astazi erau intinse in zona interzisa, de protecttie stricta. Noi, oricum, am anuntat, conform procedurilor, inspectorul ANPA in momentul in care am gasit plasele”, a spus Marius Balan.

De cele mai multe ori, actiunile CRE Bacau pe lacuri se desfasoara in colaborare cu echipe mixte de jandarmi si politisti, dar in calitate de custode ai ariei naturale protejate, CRE intreprinde adesea activitati de monitorizare doar cu voluntarii.

Pe tot parcursul acestei saptamani, CRE Bacau a derulat sapte astfel de actiuni pe lacurile din judet, toate soldate cu identificarea, scoaterea sI confiscarea de plase ilegale de pescuit. In afara de pesti, in plase au fost gasite, din pacate si pasari moarte.