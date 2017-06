Când, de la an la an, tot mai mulți români aleg să părăsească țara în speranța găsirii unui trai mai bun în altă parte, o familie de băcăuani, după cinci ani de străinătate, s-a hotărât să se reîntoarcă definitiv acasă. Mai mult, n-a venit cu ”mâna goală” ci, grație experienței dobândite prin muncă în afară, cu o afacere curajoasă: Cufărul cu jucării, magazin de jucării ”second hand”.

Deschis în incinta stației de alimentare Petrom, din zona Tic Tac, vizavi de Ambulatoriul de Specialitate Copii al Spitalului Județean de Urgență Bacău, ”Cufărul cu jucării” a fost gândit ca o oportunitate pentru părinți de a achiziționa jucăriile preferate ale copiilor, la un preț pentru ”buzunarele” tuturor.

Afacerea a fost demarată nu fără emoții, inițiatorii ei calculând riscul ca ea să nu meargă, ideea unui ”second hand” de jucării fiind, pentru Bacău cel puțin, una destul de nouă. Și totuși, Cufărul, deschis de nici un an, se bucură de mare succes și nu doar în Bacău.

Tânăra familie Geantău din Bacău s-a hotărât, cu ani în urmă, să-și caute rostul pe alte meleaguri, mai exact, ca multe alte familii, în Anglia. Rostul, pe scurt, și l-a aflat, cei doi tineri reușind să-și găsească de muncă (soția lucra la parcări la Poliția Locală, iar soțul în amenajări interioare) și o locuință. Ce n-au găsit a fost liniștea interioară, venirea pe lume a primului copil, dar și dorul de casă făcându-i să se simtă străini la popriu de noua lume în care ajunseseră. Așa că s-au hotărât să revină acasă, în Bacău, după cinci ani. Anii de Anglia le-a deschis însă orizonturi noi, au desființat bariere legate de mentalitate și au trezit în tânăra familie spiritul întreprinzător și sentimentul că poate reuși să fie pe ”picioarele” ei și aici. Tot prin muncă, desigur, dar una pe cont propriu și pe care să o desfășoare cu bucurie nu doar în propriul folos, ci și al celorlalți. Așa s-a născut ideea Cufărului cu jucării.

”Am fost plecați în Anglia pentru cinci ani, mai exact din iunie 2011, până în iunie 2016. Afacerea a plecat atât din ideea născută în Anglia, dar mai mult decât atât, dint-o nevoie a mea, aceea de mamă care să-i asigure copilului diversitate și jucării de calitate. Venirea pe lume a copilului, în urmă cu aproape trei ani, ne-a făcut să ne dorim foarte mult să ne întoarcem în țară, dându-ne seamă că dacă vom rămâne acolo, nu vom avea acces, pentru copil în special, la familie, la rude, la neamuri. În plus, în anul în care ne-am întors definitiv acasă (2016) trebuia oricum să venim pentru că aveam de nășit o familie. Lucrurile s-au legat foarte frumos, noi am povestit finilor despre ideea noastră de a deschide un magazin cu jucării second hand, iar finii au fost bucuroși să ni se alăture. Așa că am pornit și ducem această afacere împreună. În noiembrie 2016 am deschis”, povestește Alina Geantău (30 ani), ”mama” Cufărului cu jucării second hand din Bacău.

A fost nevoie de ceva curaj, ne mărturisește Alina Geantău, în România ideea de second hand, mai ales pentru o jucărie, fiind încă una neagreată în totalitate de multe persoane. Cu toate acestea, famili nași – fini a discutat, a analizat și a hotărât să încerce.

”Ne-a plăcut foarte mult ideea second handului de jucării din Anglia și așa ne-a venit ideea de a încerca să deschidem și noi unul, acasă. Ne-am gândit că e păcat ca micuții noștri să nu se poată bucura de jucăriile pe care și le doresc. De fapt, totul a pornit de la propriul nostru copil care are doi ani și un pic și pe care ni-l dorim să se bucure de cât mai multe jucării, de diversitate, de dezvoltare frumoasă. Și, mi-a zis soțul, de ce să dăm 200 de lei pe o jucărie nouă, când putem să-i luăm o mulțime de jucării de la second, dar în stare foarte bună, de aceiași bani? Într-adevăr, românul este puțin sceptic, el se gândește că second hand înseamnă automat uzură, ”vechitură”, stricat. Or, nu este așa, iar în afară această mentalitate nu există.

Cu toate că în Anglia e un mod total diferit de trai față de România și mult mai prosper, magazinele second hand sunt peste tot și-s de toate felurile: second hand de haine, second hand de jucării, electrocasnice, mobilier etc. Și toată lumea cumpără produse, nefiind nimeni jenat de faptul că ele nu sunt noi. Au alte concepții, sunt mult mai deschiși. De ce? În primul rând pentru că micuții se plictisesc foarte repede de o jucărie, în al doilea rând jucăriile se strică repede și în al treilea rând pentru că prețurile sunt accesibile pentru acele jucării cu branduri pe ele și care sunt în magazinele obișnuite foarte, foarte scumpe. În România, prețurile pentru astfel de jucării noi sunt exorbitante, iar salariile extrem de mici. Ce părinte cu salariul minim pe economie își permite să cumpere o jucărie ca Frozen care e undeva la 200 lei? Ei, în magazinele second hand, prețurile sunt accesibile, la noi găsind-o, de exemplu, la 30-35 lei”, ne-a spus Alina Geantău.

Jucăriile din ”Cufăr” sunt de toate felurile, formele, mărimile, sunt în stare bună și, majoritatea, ”de firmă”. Prețurile, ne mărturisește Alina Geantău sunt adaptate la puterea de cumpărare de aici, fiind cu 50-70% mai mici decât prețul jucăriilor noi. Prețurile, de altfel, se stabilesc în funcție de gradul de uzură al jucăriilor, grad de uzură care nu are însă nici o legătură cu starea de funcționare a acestora.

”Noi nu aducem jucării stricate, ci în stare bună, cu branduri pe ele, jucării de calitate, funcționale, cu lumini, cu sunete cu tot ce le trebuie. În plus, avem și promoții și concursuri prin care să putem veni cât mai mult în întâmpinarea părinților și a copiilor”, ne spune inițiatoarea Cufărului cu jucării din Bacău.

Cel mai căutate jucării sunt, desigur, eroii din desene animate. Acele jucării, care, de altfel, în magazinele de specialitate au și prețurile cele mai mari. Mulțimea de produse din Cufăr este la mare căutare.

”Avem mulți clienți care ne sună cu rugămintea să le rezervăm anumite jucării, în cazul în care le primim. E vorba, în special de eroii din desenele animate. În plus, am fost foarte bucuroși și surprinși de faptul că am fost descoperiți de clienți din toată țara. Avem cerere din țară, lumea ne contactează la telefon sau pe facebook, pe pagina Cufărul cu jucării Bacău și ne solicită. Am trimis foarte multe colete în țară, la Timișoara, Buzău, Brăila, București, primind feed-back foarte bun de la acei clienți. Suntem fericiți să ne vedem clienții fericiți”.

– Alina Geantău

Cea mai mare bucurie o au deținătorii Cufărului cu jucării atunci când o dată un părinte cu un copil ajungând aici, vin și a doua și a treia oară. Copiii sunt fericiți că și-au găsit eroul preferat, iar părintele, fericit de prețul accesibil.

”Ne place să fim sinceri cu clienții noștri, le arătăm, le povestim, le testăm jucăriile. Jucăriile sunt aduse din Anglia, sunt igienizate, dar recomandăm tuturor părinților o reigienizare a lor”, a mai spus mama Cufărului cu jucării Bacău.

Pentru viitor, spune Alina Geantău, dacă totul va merge bine, Cufărul ar putea fi deschis și în alte orașe. Încet, încet, lumea înțelege că un lucru de calitate nu e neapărat să fie și nou, ci în stare bună și funcționabil, mărturisește deținătoarea Cufărului.

Cufărul cu jucării este deschis, pentru părinți și copii, de luni până vineri între orele 9.30 – 18.00, sâmbăta între orele 10.00 – 15.00, iar duminica între orele 10.00 – 13.00

