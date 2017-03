Actualitate Un băcăuan la cârma Agenției Naționale pentru Protecția Mediului de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Băcăuanul Viorel Toma, consilier județean pe listele ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților), a fost numit prin decizie a premierului Sorin Grindeanu președinte cu rang de secretar de stat al Agenției Națioale pentru Protecția Mediului. Numirea – se arată în Decizia semnată de primul-ministru – a fost făcută având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul Daniel Constantin, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. 1 SHARES Share Tweet

