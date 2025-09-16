VIDEO: „Nicu Enea. Cromatici cu specific identitar” – eveniment cultural la Bacău

Pe 16 septembrie 2025, începând cu ora 11.00, Galeriile Alfa din Bacău au găzduit evenimentul cultural „Nicu Enea. Cromatici cu specific identitar”, organizat de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”. Manifestarea a fost dedicată cunoașterii și promovării operei marelui plastician băcăuan.

Evenimentul a debutat cu cuvântul de deschidere rostit de dr. Alin Sebastian Popa, urmat de vizionarea unor fragmente din documentarul Casa memorială Nicu Enea, realizat de Chromatique Gallery.

Scriitorul Viorel Savin a prezentat apoi activitatea lui Nicu Enea ca fondator al artei plastice băcăuane, iar criticul de artă Iulian Bucur a lansat catalogul „Nicu Enea. Cromatici cu specific identitar”. Tot Iulian Bucur a coordonat și expoziția fotodocumentară „Știri noi din ziare vechi – Nicu Enea”.

Piesa de teatru Bătrâna și hoțul, de Viorel Savin, a fost prezentată prin fragmente, oferind publicului o altă perspectivă asupra universului creativ al artistului.

Atmosfera culturală a fost completată de muzica pianului interpretat cu măiestrie de Doru Sascău, care a adus o notă sonoră rafinată evenimentului, întreținând astfel un univers artistic complex și captivant.