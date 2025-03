Vasilica Tătaru, la ceas aniversar: 40 de ani de viață și o carieră strălucitoare în muzica populară

Zi de sărbătoare pentru îndrăgita interpretă de muzică populară Vasilica Tătaru! Originară din Bacău, artista a împlinit astăzi 40 de ani, prilej de bucurie atât pentru familie, cât și pentru numeroșii săi admiratori. Cu o carieră impresionantă în spate, marcată de premii, turnee internaționale și apariții televizate la posturile naționale, Vasilica Tătaru este un nume de referință în folclorul românesc.

Moștenirea artistică și debutul în muzică

Talentul său nu este întâmplător – l-a moștenit de la mama sa, Maria Tătaru, și l-a cultivat cu perseverență încă de la o vârstă fragedă. „Mi-am dezvoltat de mică o dragoste pentru folclorul românesc. Am debutat la vârsta de opt ani la Palatul Copiilor din oraș. Prin intermediul profesorilor mei am avut ocazia de a merge la numeroase festivaluri din țară, unde am luat numeroase premii I și trofee”, își amintește artista.

Remarcată rapid în lumea muzicală, Vasilica a avut parte de oportunități deosebite: în 1994 a fost invitată să concerteze pe continentul asiatic, iar doi ani mai târziu a interpretat melodii populare la Jocurile Olimpice din Atlanta. „Aveam doar zece ani, dar nu am să uit bucuria pe care am simțit-o atunci în sufletul meu și admirația celor din jur”, mărturisește ea.

Drumul spre consacrare

Legătura sa cu muzica s-a consolidat și datorită mamei sale, care cânta în Orchestra „Plaiurile Bistriței”. Prin intermediul acesteia, Vasilica l-a cunoscut pe dirijorul Cristian Năstase, cel care avea să-i devină soț.

În paralel cu activitatea sa folclorică, artista a explorat și alte genuri muzicale. A fost membră a Corului „Armonia”, unde a ocupat rolul de altistă și a călătorit în turnee internaționale în Italia, Germania și Franța.

Studiile sale muzicale au continuat la Liceul de Artă, la secția de Artă Interpretativă – Muzică Vocală Tradițională Românească. Performanțele sale nu au trecut neobservate, obținând locul III la Olimpiada Națională de Muzică în clasa a XI-a și locul II în anul următor.

După absolvire, Vasilica s-a alăturat prestigiosului Ansamblu „Busuiocul”, iar alături de colegii săi a participat la festivaluri de renume, precum „Mamaia” și „Moștenitorii”, unde a câștigat locul I.

O viață împlinită, pe scenă și acasă

Pe lângă succesul profesional, Vasilica se mândrește cu o familie frumoasă. Este mama a doi copii sănătoși și, chiar și în timpul sarcinii, nu a renunțat la pasiunea sa pentru scenă. „Când eram însărcinată în luna a V-a am luat trofeul la prima ediție a concursului național ‘Eu Miss Mândră’ organizat de Mihaela Rădulescu”, își amintește ea. În plus, anul trecut a câștigat trofeul la competiția „Miss Romândria”.

Astăzi, la 40 de ani, Vasilica Tătaru continuă să încânte publicul cu talentul său și să inspire generațiile tinere de interpreți. Cu o carieră impresionantă și o familie frumoasă alături, artista își păstrează modestia și recunoștința pentru tot ceea ce a realizat.

La mulți ani, Vasilica Tătaru!