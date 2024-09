Uniți pentru o comunitate curată: Ziua Curățeniei marcată în comuna Gârleni

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi din comuna Gârleni s-a alăturat Campaniei naționale de Curățenie „LET’S DO IT, ROMANIA!” prin desfășurarea și în acest an a unei ample acțiuni de ecologizare pe raza comunei. Elevii voluntari ai școlii și cadrele didactice s-au organizat și s-au mobilizat în diferite locații din comunitate cu scopul promovării unui exemplu de implicare civică în rândul comunității, prin reducerea poluării cu deșeuri și impactul rezultat din acumularea acestora în spații verzi.

În cadrul acestui demers de ecologizare s-au implicat activ elevi din clasele de învățământ primar și gimnazial ai Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”Lespezi, dar și de la structurile: Școala Gimnazială „prof. Panaite Constantin” Gârleni, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Gârlenii de Sus, alături de cadrele didactice coordonatoare și reprezentanți ai comunității.

„Cu siguranță acest demers a reprezentat o oportunitate unică de a promova spiritul participativ prin implicarea comunității în activități prielnice mediului și sănătății noastre, prin puterea exemplului și mobilizarea eficientă uniți în același spirit”, afirmă coordonatorul local de la nivelul unității de învățământ, prof. Anamaria Domnina Gînju.