Unde fugim de acasă?

Concerte și Petreceri

PUBLICITATE

PUBLICITATE PUBLICITATE

PUBLICITATE PUBLICITATE

PUBLICITATE

Vineri: Seara de distracții ia startul de la ora 20.00 la Villa Borghese Bacău. În program FolkUp Comedy&More cu Daniel Făt. Invitată Elena Barbu. O altă variantă ar fi Berăria Valhala Bacău, care vă oferă de la ora 22.00 un concert cu Dragoș Lungu Band. Pentru cei care aleg să evadeze ceva mai departe de casă, există varianta concertului Carla’s Dreams programat de la ora 23.00 în Fratelli din Iași, o petrecere 18+.

Sâmbătă: Puteți alege între Music Festival Party by Dj Dexter de la ora 22.00 în Mixology Pub Bacău sau Night Vibes cu Dj Bvatik în club The One de la ora 23.00.

Duminică: Weekendul se încheie în lacrimi de râs cu Doru Octavian Dumitru care susține două spectacole Stand Up Comedy, de la ora 15.00 și de la ora 20.00, în Mauro’s Pub and More Bacău.

Premiere cinematografice

Capcana (Destroyer 2D). Un film de acțiune, dramă, crimă, în regia lui Karyn Kusama. În distrbuție: Nicole Kidman, Toby Kebbell și Tatiana Maslany.

Drumul unui câine către casă (A Dog’s Way Home 2D). În pelicula regizată de Charles Martin Smith au fost distribuiți în rolurile principale Bryce Dallas Howard, Ashley Judd și Barry Watson. Genul filmului: aventură, familie.

Mary, Regina Scoției (Mary Queen of Scots 2D) este un film istoric și biografic, cu o puternică încărcătură dramatică. Producția îi are în rolurile principale pe Saoirse Ronan, Margot Robbie și Jack Lowden iar regia îi aparține lui Josie Rourke.

Centenarul Filmului Românesc la Buhuși

● vineri, 25 ianuarie, ora 17.00 – Vernisajul expoziției de fotografie România: Evoluție. O expoziție marca AGERPRES

● vineri, 25 ianuarie, ora 18.00: proiecția filmului „Saltimbancii”, în regia Elisabetei Bostan.

● sâmbătă, 26 ianuarie, ora 16.00: proiecția filmului „Coborâm la prima”, în regia lui Tedy Necula.

Invitat special: Adrian Păduraru.

● sâmbătă, 26 ianuarie, ora 18.00: filmul documentar Marea Unire: „România, la 100 de ani”, producție marca AGERPRES. Programul se va derula la Casa de Cultură Buhuși iar intrarea va fi liberă, în limita locurilor disponibile.

Invitație la Teatru

Duminică, de la ora 11.00, secția animație a teatrului băcăuan pune în scenă spectacolul de succes Momo, o adaptare după Michael Ende, de Gheorghe Balint. Scenografie și Păpuși: Tunde Tomos. Muzica: Ciprian Emil Manta. Distribuția: Andreea Sandu, Marlene Duduman, Alina Neagu, Tiberiu-Gabor Bitere, Ilinca Istrate, Alex Giuseppe Torboli, Beatrice Teișanu, Mihai Chihaia.

De la ora 18.00, spectacol înlocuit. Inițial în program era spectacolul „Ucidera lui Gonzago”, dar, din cauza îmbolnăvirii grave a unui actor, Vali Bolat, se va juca „Omul care a văzut moartea”.

Valy Stoleru Band a lansat „Fight”

De curând, trupa băcăuană Valy Stoleru Band (VSB) a lansat un nou single, „Fight”, piesă ce beneficiază și de un videoclip. Începând cu luna februarie, VSB va susține o campanie de promovare a noului single la mai multe televiziuni naționale. „«Fight» a fost compusă pentru participarea la EUROVISION 2019 și, chiar dacă «bătălia» a fost mare anul acesta, înscriindu-se 136 de piese, aveam speranțe că piesa poate trece de faza preselecțiilor. Din păcate juriul a decis altceva! Nu comentăm această decizie și nici criteriile după care a fost făcută departajarea, cu toate că ar fi fost fairplay să fie făcută publică lista pieselor înscrise (participant, nume piesa+ audio) și clasamentul lor”, a declarat Valy Stoleru, liderul VSB.

Piesa „Fight” întruchipează dorința de a deveni mai bun, de a lupta mereu pentru idealurile tale și de a-ți depăși condiția. Este o piesă puțin mai diferită față de ceea ce a lansat și cântat VSB până acum, trupa băcăuană reușind să-și surprindă plăcut fanii și publicul larg. Orchestrația muzicală, înregistrările și masterizarea au fost realizate de Adi Cristescu iar filmările și videoclipul de Adrian Alupei de la Image Center.