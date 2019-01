Unde fugim de acasă?

Teatru

Băcăuanii care doresc să meargă duminică la teatru trebuie să știe că actorii de la Bacovia le-au pregătit două spectacole. Mai întâi, secția animație va pune în scenă de la ora 11.00 spectacolul „Cei Trei Purceluși”, o dramatizare de Andreea Gheorghe. Distribuția: Ilinca Istrate, Alina Neagu, Tiberiu Gabor – Bitere, Marian Puiu Gheorghiu, Ion Coșa.

De la ora 18.00, publicul larg este invitat la spectacolul „Vârciorova. Carantină”. În distribuție: Firuța Apetrei, Eliza Noemi Judeu, Simona Nica, Florina Găzdaru, Alina Simionescu, Daniela Vrînceanu, Corina Goranda, Adelaida Perjoiu, Bogdan Buzdugan, Matei Bogdan, Ștefan Alexiu, Dumitru Rusu, Ștefan Ionescu.Regia: Alexandru Dabija.

Asistent regie: Irina Crăiță-Mândră. Muzica și versurile: Ada Milea.

Scenografia: Cristina Ciobanu.

Cinema

Iubitorii de film pot viziona începând din acest weekend două pelicule în premieră. „Curierul traficanților” (The Mule 2D). Genul filmului: crimă, dramă, mister. Distribuție:

Clint Eastwood, Bradley Cooper, Taissa Farmiga. Regia:Clint Eastwood.

„Holmes și Watson” (Holmes & Watson 2D). Genul filmului: aventură, comedie, crimă. Distribuție: Will Ferrell, John C. Reilly, Ralph Fiennes. Regia: Etan Cohen

Party

Mixology Pub dă startul petrecerilor din noul an vineri, 4 ianuarie, începând cu orele 22.00. Music Fest va fi o petrecere pe cinste unde se vor asculta și dansa cele mai îndrăgite piese muzicale.

Times Live Muzic organizează vineri și sâmbătă (4/5 ianuarie) de la ora 23.00, petrecerile intitulate „Seara Românească” cu formația Silviu Sava.

Sâmbătă de la ora 22.00, Adi Mihăilă (The Hitman) și Lucian Bărbulescu vin cu cele mai fresh piese la Zu Party, într-o atmosferă unică în TheONE!

Quiz

„Quiz Bacău” și Berăria cu Noroc vă invită luni seară la (unicul și) cel mai bun quiz din Bacău. Jocul este pe echipe (1-6 persoane) și are 6 runde de câte 8 întrebări (nu stil olimpiadă sau test grilă, ci logice și interesante) din diverse domenii (istorie, muzică, film, geografie, sport, lifestyle etc.).

NU o să vă simțiți ca la Bacalaureat sau Olimpiadă! Întrebările sunt interesante și logice. Gândiți-vă ca la o ieșire cu prietenii la care aveți parte și de o provocare intelectuală.

Jocurile vor fi făcute de la ora 19.00 în Berăria cu Noroc. Sunt garantate voia bună, întrebările șmechere și premiile pe măsură. Taxa de participare este de 30 de lei de echipă și se pot câștiga premii atractive.

Concerte

Ovidiu Lipan Țăndărică & Fanfara Shukar din 10 Prăjini vor fi prezenți sâmbătă, 5 ianuarie, de la ora 20.00 în Old Friends din Onești.

Ovidiu Lipan Țăndărică nu mai are nevoie de nici o prezentare, numele său fiind legat de două dintre cele mai importante trupe rock românești: Roșu și Negru și Phoenix.

Fanfara Shukar din Zece Prăjini numită și „Speranța”​, s-a remarcat prin muzica cu tonalități balcanice, stilul muzical fiind asociat cu cel al lui Goran Bregovic. În anul 1993, muzica fanfarei a fost lansată peste hotare, odată cu vizita la Montreux făcută fostului suveran al României, Mihai I. Pe parcursul celor peste 25 de ani de activitate, sub îndrumarea liderului Costică Panțîru, membrii fanfarei au străbătut toate continentele susținând concerte în Europa, Asia sau America, fiind chiar o perioadă (2006 – 2009) angajați ai teatrului Zingaro din Paris, cu turnee în Hong Kong, Tokyo sau Bruxelles și, prezentând „Batutta” întregii lumi.