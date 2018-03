Triplusalt peste Zidul Berlinului

De Mărțișor, Georgiana Aniței privește deja spre…sfârșitul verii. „Țelul meu este participarea la Europenele de Seniori din august, din capitala Germaniei”, mărturisește atleta dublă legitimată la SCM Bacău- CSM București

Bacăul nu va avea reprezentant la Mondialele de Atletism Indoor pentru Seniori care încep azi, la Birmingham. Este drept, printre cele patru sportive care vor concura pentru România în Marea Britanie se află și triplusaltista Andreea Panțuroiu. Numai că sportiva numărul 1 a Bacăului în 2017 a părăsit la începutul acestui an pe CSM Onești în favoarea CSM-ului București.

Colegă cu Panțuroiu la CSM București, unde s-a transferat anul trecut, Georgiana Aniței continuă, însă, să concureze și pentru Bacău. Ea a rămas legitimată și la SCM Bacău și are ca obiectiv prezența la Europenele de Seniori din vară, de la Berlin.

„De fapt, acesta este țelul meu în 2018: să realizez baremul de participare la Europenele de Seniori din Germania”, mărturisește pentru „Deșteptarea” Georgiana Aniței, venită acasă pentru o scurtă vacanță. Stabilită la Pitești, acolo unde se antrenează sub pregătirea Doinei Anton și unde este studentă în anul 1 la Educație Fizică și Sport, Geo nu mai fusese în Bacău de aproape două luni, de la Sărbătorile de Iarnă.

„Eu sunt foarte legată de familie, iar plecarea la Pitești, via CSM București, mi-a pus anumite probleme la început. Nu regret însă că am făcut acest pas. Simțeam că e nevoie să fac o schimbare în carieră. De aceea am și ales CSM București. Dar pentru că sunt foarte legată de orașul meu, de Bacău, n-am vrut ca ruptura să fie totală. Prin urmare, am decis să concurez în continuare și pentru SCM Bacău deoarece aici sunt rădăcinile mele”, precizează fosta campioană a lumii de juniori la triplusalt.

Schimbarea de macaz din activitatea competițională pare să-i facă bine Georgianei. O arată și primele rezultate din 2018. Campioană națională la Tineret și la Juniori 1 la triplusalt și lungime, plus un bronz la Seniori la săritura în lungime, cu cel mai bun rezultat din carieră. „Acest Personal Best la lungime m-a bucurat enorm.

OK, succesele de la triplusalt nu au venit în urma unor rezultate grozave, dar faptul că sar în mod constant la antrenamente 13 metri 50- ce-i drept, cu anumite «ciupituri» ale pragului- îmi arată că sunt pe drumul cel bun. Cred că pot ajunge la 13.90”, spune atleta care va împlini 19 ani chiar luna aceasta, pe 26 martie. ”Drumul cel bun” trebuie să o ducă pe Geo la Berlin. Iar 13.90 m este biletul de drum. Sau, dacă vreți, un Mărțișor, cu valabilitate prelungită. Pân’ spre finalul verii.