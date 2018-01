Economie Tomate românești pe tarabe și în acest an de Florentin Radu -

Fermierii băcăuani care cultivă roşii în arii protejate – sere şi solarii – vor beneficia şi în acest an de sprijin nerambursabil de la stat. Ajutoarele de minimis vor fi tot în valoare de maximum 3.000 de euro. Pot beneficia de acestea producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, precum și producătorii agricoli persoane juridice. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet