În culise, marile puteri ale lumii se compară cu plăcile tectonice. Cum aceste plăci se reașează natural, din când în când și orgolioasele puteri amintite le urmează pilda. Reașezările vizează o nouă ordine. Noua ordine cauzată tectonic în hărțile fizice (șocurile și fricțiunile lor modelează relieful terestru și oceanic) este precedată uneori de cutremure, uragane, violențe vulcanice, urmate de victime omenești, de moarte. Celelalte reașezări vizează o nouă ordine mondială (NOM) și sunt anunțate de războaie (operațiuni speciale…) cauzatoare de crime (victime colaterale, în limbajul politicienilor).

,,Cutremurul” ucrainean are miza unei noi ordini mondiale profunde. ,,Seismografele” SUA, NATO, Rusiei, ale altor mușchiuloase puteri, cu servicii inteligente de Baba Venga, știau de multă vreme că acest cataclism va avea loc. Și-au asumat totul. Acum calculează profitul; nu există interes pentru statistica morților. Rușii știu că NATO et comp. își vor opri extinderea; în plus, teritoriilor est-ucrainene ocupate de Rusia sau de insurgenţii proruşi în 2014 vor fi apreciate ca victorii… aproape definitive. Rusia câștigă o poziție geostrategică. Nu va mai fi, ceva vreme, nicio discuție despre extinderea NATO, mai ales spre Rusia. În plus, rușii vor câștiga controlul asupra rezervelor de uraniu, importante în echilibrul nuclear, dar și controlul Mării Negre.

NATO, rușii și alții au avut/ au un bun poligon de tragere în Ucraina. Și-au testat multe arme; cu dezamăgiri și succese. Nemții s-au înviorat, primind undă verde pentru cheltuielile militare limitate strict la Nürnberg. În top 5 al companiilor de armament din lume găsim numai amprentă americană. Zecile de miliarde primite anual din Germania și Japonia (și poate jumătatea de trilion pe an de la toate statele lumii care măresc bugetele de apărare) vor tripla, cvadrupla cifrele de afaceri ale acestor companii. Ce au câștigat cei cu vaccinurile mustrătoare de Covid va căpăta statutul banilor de buzunar, comparativ cu asta. Japonezii au prins glas, reactualizându-și pofta de Kurille. Chinezii, jucând la alba-neagra, sunt siguri acum că se vor dedulci și cu Taiwanul. Macron și-a mai trezit puțin mușchii electorali fleșcăiți, Boris Johnson a parat furiile stârnite împotriva tâmpeniilor interne, agitând stindarde de pace, Biden și-a activat neuronii acuzați de pierderea memoriei. Coreea de Nord se joacă de-a rachetele bau-bau. Mossad și-a dovedit încă o dată superioritatea față de CIA, FSB, MI5 etc. Israelul a jucat rolul rabinului buhușean. Este singurul aliat strategic al SUA și NATO care nu are cu Rusia relații de adversitate; dimpotrivă. A anunțat condițiile păcii încă de la izbucnirea conflictului. Dacă mai avea cineva incertitudini cu privire la faptul că Israelul este (cel puțin) a patra putere mondială, acum s-a convins. Iohannis își va înnobila portofoliul foto cu strângerile de mână ale unor lideri mondiali veniți în vizită deveseluană.

Postbellum, Ucraina va câștiga un ,,plan Marshall” în valoare de câteva trilioane. Într-o frățietate emoționantă, firme rusești și occidentale vor reconstrui profitabil peste ruinele fumegânde. Istorica Ucraina se va îmbogăți cu încă un cimitir de eroi. Eroul Zelinski va trece repede în anonimat. Dacă până și Churchill a fost trecut iute pe linie moartă… Analfabeții occidentali, UE încep să învețe ce înseamnă independența energetică. În Rusia, navalniștii vor cuceri teren. Pe tectonicul Putin îl va aștepta, probabil, un mormânt aidoma celui care îl găzduiește pe Hrușciov, în cimitirul Novodievici. Lui Hrușciov i-a fost refuzată înmormântarea lângă zidul Kremlinului. A fost înmormântat pe furiș. I-am văzut mormântul; împrietenit cu buruienile…

Vestea proastă a intuiției mele de non-expert spune că încă nu se va stinge ecoul oftatului ucrainenilor simpli, nevinovați, când lumea va începe să fiarbă din nou; dar nu la foc mic. Săptămâna trecută, Joe Biden, tectonicul number one al lumii, (ne)tânăr și neliniștit, ne-a spus că are chibritul gata de muncă. Îl pregătește de pe când era senator. În 1992 și 2003 ne spusese despre asta ținând batista pe țambal. Acum glăsuiește despre faptul că va începe repede procesul de realizare a NOM. Are el în neuroni o poveste care zice că această ordine trebuie reașezată neapărat odată la trei-patru generații. ,,În lume se va produce o nouă ordine mondială, iar noi vom fi în fruntea ei”, zice el. Vrea o epocă în care se va trăi sub Pax Americana. Noile reguli de supraviețuire vor fi stabilite în laboratoarele de la Casa Albă. Rușii, chinezii, nemții (cu mușchi economici forte, cu dezlegare la bum-bum), unii membri ai NATO, dar și India sau Turcia, au orgolii dotate cu urechi. Dacă nu-i astâmpără nimeni tectonicului Biden neuronii agitați, mă tem că americanii îi vor pregăti și lui o variantă de Novodievici. Acolo-și va putea disputa etern supremația peșteristă cu alde Putin și alți tectoniști.

