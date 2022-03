Ședința Consiliului Local Bacău – LIVE

Ordinea de zi

1.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare al Municipiului Bacău” domnului profesor Petre Isachi.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite

3.Proiect de hotărâre privind luarea măsurilor de angajare a răspunderii pentru recuperarea prejudiciului rezultat ca urmare a avariilor produse la conducta de aducțiune ce asigură alimentarea cu apă a municipiului Bacău din acumularea Valea Uzului, pe tronsonul Valea Uzului-Grigoreni, județ Bacău.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVĂ INTANGIBILĂ ȘI GRUPE DE POMPARE; ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE în str. Milcov, nr. 3 – 5 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C. SUBEX INDUSTRIES S.A.

5.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei clădiri situate în Bacău, str. Constanței nr.2.

6.Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Comunitar al Municipiului Bacău prin reorganizarea Centrului Bugetar Creșe

7.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 504/110/2022

8.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de vecinătate, solicitat de către S.C. AGRICONSTRUCT S.R.L., proprietar al imobilului- teren + construcții, situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Oituz nr. 74, nr. cadastral 79467

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Bacău aprobat prin HCL nr. 441/ 2010

10.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, operatorului economic S.C. MAESTRO FUNERALII S.R.L. cu sediul în municipiul Bacău, pentru activități de pompe funebre și similare.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Reactualizării strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033”.

15.Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif pentru perioada decembrie 2021- ianuarie 2022.

16.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 301/2021, HCL nr.471/2021 și HCL nr.73/2022.

17.Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri deținute prin contracte de închiriere, de către domnul DURA FLORIN, doamna COȘULEANU ALINA MIHAELA, doamna MUNTEANU IOANA, domnul TUCANU NICOLAE MARIUS, doamna LACATUȘU MARIANA DANIELA și doamna PETREA MIOARA ELENA cu locuințe vacantate și încheierea de contracte de închiriere.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Bacău, str. Proiectantului nr. 3, sc. C, ap. 11, deținută cu contract de închiriere de doamna SAVIN ELENA, pe spațiul de locuit care a fost deținut de doamna SAVIN VETA, prin modificarea contractului de închiriere.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat- casă naționalizată, situată în municipiul Bacău, str. Calea Romanului nr. 66, deținută cu contract de închiriere de domnul HERSCOVICI ION NICU, pe spațiul de locuit care a fost deținut de domnul CIUBOTARU ROMICA, prin modificarea contractului de închiriere

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL DE ARHITECTURĂ ȘI ESTETICĂ URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL BACĂU.

22.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din municipiul Bacău, în valoare de 150 lei semestrial.

23.Proiect de hotărâre privind majorarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte, respectiv Cantina de Ajutor Social, de la 12 lei/zi/persoană la maxim 30 lei/zi/persoană.

24.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Bîlu Dumitru, din Bacău persoană fără adăpost

25.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Cucu Mihai din Bacău, persoană fără adăpost

26.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Lupu Florin din Bacău, persoană fără adăpost

27.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale sau din fond locativ de stat din municipiul Bacău.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Bacău și respectiv a sumelor, reprezentând recuperarea investiției , ce se vor vira în contul A.N.L. pentru anul 2022

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău a străzii Prelungirea Arcadie Șeptilici în suprafață de 9869 mp, nr. cadastral 63258, parte a domeniului public al comunei Mărgineni, județul Bacău, în vederea executării unor lucrări de modernizare

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău, str. Calea Moinești.

34.Proiect de hotărâre privind introducerea unor terenuri în domeniul public al Municipiului Bacău.

35.Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău.

36.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

37.Proiect de hotărâre privind stabilirea datei de 22 martie a fiecărui an, drept ”Ziua Parcului Cancicov”.

38.Proiect de hotărâre privind schimbarea încadrării străzii Mioriței din stradă categoria a II-a, în stradă categoria a III-a.

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea reamenajării parcării ”Vivariu” în sensul schimbării destinației acesteia.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru proiectul ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice din municipiul Bacău”.

41.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.161 din 28.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău și H.C.L. nr.345/30.09.2021

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău

43.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. 284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău .

44.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 114/24.06.2020 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

45.Proiect de hotărâre privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul Municipiului Bacău

46.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.43 din municipiului Bacău, str. 9 Mai nr.21 bis.

47.A.Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 5 amplasamente situate pe terasa de flori a clădirii Pieței Centrale din municipiul Bacău, str. Pieții nr.1

47.B.Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 8 mese comerciale situate pe terasa de flori a Pieței Centrale din municipiul Bacău, str. Pieții nr.1, în vederea desfășurării unor activități comerciale

47.C.Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 18 module comerciale din cadrul complexului de module comerciale, situat în str.Pieții nr.1 din municipiul Bacău

47.D.Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui amplasament situat pe platforma acoperită (terasa de legume fructe) a clădirii Pieței Centrale din municipiul Bacău, str.Pieții nr.1

47.E.Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 6 spații comerciale, inclusiv suprafețe de expunere comercială, situate în incinta Halei de lactate a Pieței Centrale din municipiul Bacău, str. Pieții nr.1

47.F.Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 323 din 20.09.2021 privind acceptarea donaţiei făcută de doamna Anca-Maria Macsim în calitate de reprezentant al Grupului de Iniţiativă pentru o Viaţă Educată şi Sănătoasă (GIVES), constând într-un ansamblu sportiv care va fi amplasat pe proprietatea Municipiului Bacău, în Parcul Cancicov, Calea Mărășești nr. 14, pentru a fi dat în folosinţă publică, precum și pentru aprobarea unui Protocol de colaborare

47.G.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

47.H.Proiect de hotarare privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze modificarea Actului Constitutiv în sensul înființării unui punct de lucru- sediu secundar

47.I.Proiect de hotarare privind aprobarea programului cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor din municipiul Bacău

47.J.Proiect de hotarare privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri -construcții (totemuri) și terenurile aferente acestora

47.K.Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 266/2021 privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice

47.L.Proiect de hotarare privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit, în data de 03 aprilie 2022, a sălii Teatrului de Vară „Radu Beligan”, către Asociația Betania din municipiul Bacău, pentru organizarea unui spectacol caritabil ”Stand with Ucraine” în vederea strângerii de fonduri pentru refugiații din Ucraina

47.M.Proiect de hotarare privind asocierea dintre Municipiul Bacău și Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău în vederea organizării în comun a evenimentului MUSIC BOX desfășurat în perioada 01.06.2022-31.07.2022, în Parcul Catedralei din municipiul Bacău

47.N.Proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru devierea conductelor de aductiune de la frontul de captare Hemeiuş 1 şi Hemeiuş 2 spre rezervorul de acumulare de la Mărgineni 1

47.O.Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înfiinţarea „Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău”, modificată prin HCL nr.9/2021 si HCL nr.309 din 20.09.2021

47.P.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi depunerii proiectului ”Renovare integrată a Colegiului Naţional Pedagogic Ștefan cel Mare”

47.Q.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/l şi depunerii proiectului “Creșterea eficienței energetice a Colegiului Național de artă George Apostu Municipiul Bacău”

47.R.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi depunerii proiectului “Renovare integrată a Colegiului Național Vasile Alecsandri Bacău”

47.S.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării, apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 şi depunerii proiectului ”Renovare integrată a Colegiului Național Ferdinand I Bacău „