S-a dus copca… pe gheață!

Mama ei de treabă! Doi ani la rând cu ierni mituite de domnișoara primăvară, că tot vine Dragobetele. Ce sfredel, ce toporișcă, la un baiț de pojghiță? Doar dacă ai chef de o baie.

Pescar nervos

Singurul care nu se plânge este Nea Costel. Are magazinul lui cu ustensile de pescuit, râme și viermișori, în zona fostei piețe de pe Miorița. Râde de situație. Constantin Lozincă este un optimist incorigibil. La 77 de ani se vede și peste 20 de ani servind clienții, cu ce este mai bun în materie de pescuit. Așa să fie!

„Noi ne-am aprovizionat și pentru pescuitul la copcă. Anul ăsta a fost ceva activitate, pentru o zi-două, dar la anumite bălți. Se pescuiește în zona Itești, Racova, Balta Albastră. Apoi pe partea Săuceștiului. Toate bălțile de acolo. Și o parte se mai duc spre Cleja, Răcăciuni, Sascut. Cine nu vrea să facă prea mare efort, merge pe Bistrița, pe lac. Vânzarea merge slab acum, dar le mulțumim clienților care ne trec pragul. Noi suntem ca țăranii, care muncesc vara, să aibă ce mânca iarna. Magazinul nu l-am închis nici duminica.”

Jenică Comănescu s-a născut pe malul Bistriței. Pescuiește de la 7 ani. „Îl știu pe domnu Costică de când ficiorul lui, Florin, umbla prin piață cu undițe de vânzare. Cu măsuța, cu scăunelul, după revoluție. Eu pescuiesc la toate felurile de pește, care sunt. Mă adaptez. La vargă, la lansetă. Am două bărci, trei motoare, două electrice și unul termic. Am mers și pe Dunăre, am mers și în Deltă. Cunosc Siretul de la Pașcani până la Mărășești. Am pescuit și în Danemarca. La noi nu mai există pește. Am permise și la AJVPS și la CRE. Merg cum sunt apele. Dacă e tulbure Siretul, mă folosesc de Bistriță. La copcă am pescuit în mai multe locuri. La Răcăciuni, la Rogoaza”.

Cristi Munteanu mai are o lună până la majorat. „Am terminat școala profesională în meseria de sudor. La Lucăcești, Moinești. Fac naveta la Bacău. Primul loc de muncă a fost la Tulcea, la stupărit. Printr-o colegă, ea a teminat liceul, am aflat că pot găsi un loc de muncă mai aproape de casă. Am dat un interviu. Dupa 2 săptămâni am fost sunat. Am găsit un loc de muncă aici, la magazin. Îmi place foarte mult ceea ce fac! O dată motivația că sunt plătit foarte bine, și a doua, că doresc să-mi fac un viitor. Acum abia aștept să iau permisul de conducere. Pescuiesc de mic.

Este la Strugari o baltă, făcută pe timpuri. Am prins caras pentru prima dată, cu harag luat din grădină, de la roșii, cu ață de papiotă. După ce am curățat iazul acum câțiva ani, acum se prinde cu undița caras frumos acolo.” La copcă nu a fost încă. Dar a participat, îndemnat de Florin Lozincă, la concursul de pescuit organizat la Brașov de „Doripesco”, unde a prins un crap de peste 9 kg. „După ce iau permisul, adun bani, vreau să-mi iau un Passat, pe diesel, să încerc să particip și eu la competiții. Peste 20 de ani? Da! Îmi doresc să fiu la casa mea, căsătorit, 1-2 copiii și, obligatoriu, un magazin al meu cu articole de pescuit. Sper să merg pâna atunci și la o copcă!” Frumos! Am întâlnit un tânăr cu voință, încrezător în ceea ce poate face. Prevăzător, poate poate, că se anunță o săptămână cu ger, am achiziționat o dandinetă.