PSD, la ora bilanțului

Organizația județeană Bacău a PSD și-a prezentat, joi, într-o conferință de presă, bilanțul celor patru ani care au trecut de la alegerile locale.

Dragoș Benea, președintele organizației, a precizat principalele realizări ale aleșilor social – democrați în cursul celor patru ani de mandat, precizând faptul că promisiunile primarilor aleși sub semnul celor trei trandafiri au fost îndeplinite în proporție de 80-90 la sută. Europarlamentarul băcăuan a precizat între succesele aleșilor PSD începerea lucrărilor la Centura Bacăului, lucrări de infrastructură rutieră la drumurile comunale și județene, finalizarea podului peste Trotuș, de la Onești, modernizarea Aeroportului Internațional precum și investițiile în Sănătate, între care a menționat modernizarea secției de Radioterapie a Spitalului Județean.

“Există viziune”

“Am făcut multe lucruri care trebuiau făcute și care exprimă faptul că avem viziune”, a declarat președintele executiv al PSD Bacău, Lucian Șova. Acesta a menționat că s-a dovedit că investițiile propuse de PSD nu sunt o aventură politică administrativă și a dat exemplul autostrăzii Bacău – Brașov. “Proiectul nostru este să facem Bacăul centru regional al transporturilor din Moldova”, a mai spus el.

“Ne ținem de cuvânt”

Ionel Floroiu, secretarul general al PSD Bacău, a precizat că în localitățile de pe Valea Zeletinului s-au realizat, în acești patru ani, investiții de peste 40 de milioane de euro în aducțiuni de apă, canalizare, drumuri, podețe, dispensare și grădinițe.

“Nu avem nici o investiție blocată în contestații”, a precizat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău. “Proiectele noastre sunt rezultatul unei munci în echipă a primarilor, consilierilor județeni, parlamentarilor și a personalului din aparatul de specialitate. Județul Bacău este, astăzi, un șantier. Ne ținem de cuvânt și ne respectăm promisiunile”, a mai declarat el.

Cei patru ani nu au însemnat, însă, numai succese. Dragoș Benea a prezentat cazul orașului Târgu Ocna, unde primarul din localitate a fost exclus din partid. Deputatul Teodora Șotcan, care răspunde de zona respectivă, spune ca primăria din localitate a fost susținută, însă din investițiile de 7,8 milioane de euro contractate s-au absorbit fonduri de doar 15 la sută din această sumă. Totuși, spune Șotcan, celelalte primării din zonă au atras finanțări de 65 de milioane de euro.

Grădinițe, școli, drumuri

Deputatul Costel Dunava spune că în zona de sud a județului au fost construite șase grădinițe noi, o școală și exista o lucrare pentru modernizarea unui drum care nu a fost asfaltat niciodată, un proiect de 13 milioane de euro. Pe Valea Tazlăului, spune și deputatul Claudiu Ilișanu, sunt investiții de 50 de milioane de euro și a început lucrul la a șaptea grădiniță, în vreme ce a opta este în stadiul de avizare. “Va fi o grădiniță unicat de un milion de euro, cu cabinet medical, sală de mese și locuri de joacă”, precizează deputatul băcăuan.

Valentin Manea, primarul comunei Săucești și lider al Ligii Aleșilor Locali, spune ca primarii social-democrați au reușit să aducă mediului rural băcăuan o administrație publică modernă. “Încheiem acești patru ani de mandat cu investiții de 11 milioane de euro la nivelul comunei Săucești”, a precizat edilul.

Dacă nu ar fi fost pandemia, acum am fi avut alegeri la termen și am fi venit în fața băcăuanilor prezentându-le realizările noastre. Asta nu ne împiedică să tragem linie și să trecem în revistă proiectele și împlinirile celei mai performante echipe politice din județul Bacău. Mai ales că avem ce arăta. Ceea ce am spus, am făcut și eu cred că am demonstrat tuturor că ne ținem de cuvânt. Faptele fac diferența pentru noi, mai ales că nu dorim să-i dezamăgim pe cei mulți care și-au pus încrederea în noi.

Dragoș Benea,

președintele organizației județene PSD Bacău