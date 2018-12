Premiile Deșteptarea 2018: Daniel Martin, spaima adversarilor și a recordurilor

„Dani este singurul sportiv care, în zece ani de pregătire, nu mi-a lipsit niciodată, dar niciodată, la vreun antrenament. Nu s-a pus vreodată problema că ar fi răcit, obosit sau că nu ar avea chef”. Cuvintele îi aparțin lui Iulian Matei, antrenorul înotătorului Daniel Martin. „Pot spune că în acești zece ani au fost mai multe ore de antrenament decât ore de somn noaptea”, completează Dani. Cele două declarații ilustrează perfect traseul sportiv al lui Dani Martin.

Un traseu care a atins apogeul în 2018. Drept dovadă stau și premiile de final de an, „Cel mai bun sportiv al SCM Bacău” și „Sportivul nr.1 al județului” încununează un an în care Dani s-a laureat, printre altele, campion european de juniori și vice-campion olimpic de tineret. Un an început sub semnul SCM Bacău și încheiat sub culorile CSM Bacău. Un an cu 42- se citește patruzeci și două!- de medalii la Naționale, Internaționale, Europene sau Jocurile Olimpice de Tineret.

Răsucind fusele orare…

Așadar, în spatele premiilor de final de an stau medaliile. Iar îndărătul medaliilor se află un număr de ore de antrenament superior orelor de somn.

Și – atenție- vorbim despre un sportiv de 18 ani care nu a suferit în toată viața sa de insomnie. Nici măcar atunci când fusele orare păreau să încurce ițele lui Moș Ene. Să punem degetul la întâmplare pe harta lumii. Și apoi să consultăm agenda cu rezultate a lui Dani. Îi dăm drumul. Singapore? No problem! Indianapolis?

Bronz mondial la juniori. Nopțile albe de la Helsinki? Un aur continental la juniori, dublat de un record al concursului la 100 m spate, plus un argint la 200 m spate. Buenos Aires? Dublu vice-campion olimpic de tineret.

„Adevărul este că mă adaptez cu ușurință schimbărilor de fus orar. Nu am avut niciodată probleme din acest motiv.

Dacă ajung noaptea, dorm, dacă ajung ziua, sunt activ”, precizează Dani Martin, revenit chiar săptămâna aceasta din China, unde a participat la Mondialele de Seniori în bazin scurt.

…și acele ceasornicului

Dani privește deja spre viitor. Spre 2019. Și, în mod special, spre 2020, anul Olimpiadei de la Tokyo.

Dar pentru că 2018 a fost cu adevărat un an special, propunem să oprim nițel acele ceasornicului și chiar să le dăm înapoi. Înapoi spre mijlocul lui martie. Adică atunci când în Bacău s-au derulat Naționalele de Seniori, Tineret și Juniori, la care Dani Martin a cucerit 16 medalii de aur și una de argint. „Mi-a lipsit doar aurul la 50 fluture”, rememorează zâmbind elevul lui Iulian Matei.

A urmat apoi Balcaniada de juniori la Sarajevo. Alte nouă titluri, dintre care șapte de campion balcanic. Și Internaționalele României, cu 13 prezențe pe podium, dintre care una pe cea mai înaltă treaptă la Seniori, la 100 m fluture. Semn bun pentru Europenele de juniori din iunie, de la Helsinki, competiție unde înotătorul băcăuan își fixase drept obiectiv două medalii, așa cum anunțase și în interviul acordat Deșteptării înainte de plecarea în Finlanda. Dani nominalizase și probele: 200 metri spate și 100 metri spate.

De pe podium, la fast-food

Vara, la Helsinki, nopțile sunt scurte. Trei-patru ore, cel mult. Dar, așa cum am văzut, Daniel Martin nu a avut niciodată probleme cu somnul. Cel mult, cu mâncarea.

„Timp de o săptămână, am mâncat doar pește. Prea mult pentru cineva care nu este un fan al mâncărilor pe bază de pește”, dă timpul înapoi Dani, care de-abia a așteptat finalul probelor pentru a face o vizită la un fast-food. Avea și ce să serbeze! La Helsinki, băcăuanul a cucerit titlul european de juniori la 100 metri spate, stabilind, totodată, și noul record al competiției: 53,52. Și titlul și recordul le-a împărțit cu rusul Kliment Kolesnikov, marele său rival. „Rusul e tare. Este suficient să spun că deține, printre altele, recordul mondial de seniori la 100 m în bazin scurt”, explică Martin, care, în Finlanda, și-a adăugat în palmares și un argint european la 200 m spate. A fost întrecut doar de Kolesnikov, dar și-a atins obiectivul: două medalii la Europene. Încă un cheesburger, vă rog!

Țintă veche

În toamnă, Dani a făcut un pas important în cariera sa: a semnat cu CSM Bacău. „Daniel Martin este o țintă mai veche a clubului nostru. Vorbim de un sportiv care, sub îndrumarea lui Iulian Matei, antrenorul ce l-a luat practic de la zero, a bătut peste 120 de recorduri în carieră. Nu întâmplător, eu îi mai spun Recordinho. Ne bucurăm că el concurează acum pentru CSM Bacău, lucru care nu ar fi fost posibil fără implicarea directă a primarului Necula în negocierile ce au permis transferul lui Dani Martin de la SCM și fără sprijinul financiar al Primăriei și al Consiliului Local”, mărturisea directorul CSM Bacău, Adi Gavriliu.

„Odată cu semnarea acestui contract, pentru mine se profilează un nou drum către marea performanță. Este o cotitură importantă în cariera mea, care mă stimulează din plin”, spunea la vremea respectivă Martin. La o săptămână după semnarea contractului și la doar trei zile de la împlinirea vârstei de 18 ani, Daniel Martin a „lovit” din nou. De data aceasta, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, unde și-a completat salba de succese cu alte două medalii de argint.

Baremul olimpic

Înapoi în prezent, acum. Așa cum aminteam, Dani Martin de-abia s-a întors din China, de la Mondiale. Și are o agendă încărcată pentru 2019. La loc de cinste stă scris: „îndeplinirea baremului olimpic”. Data nu a fost încă fixată. „Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Asta așa, ca să stau eu mai liniștit”, mărturisește Dani, care mai spune că nici programul noului sezon nu va diferi cu mult: „Poate să apară în plus o etapă de Cupă Mondială. În rest, nu va fi ceva ieșit din comun”. Altfel spus, același program de antrenament. Cu un număr de ore superior celor de somn; este știut! Firește, cu noi și noi medalii.

Și- de ce nu?- cu alte premii la final de an. Pentru tânărul înotător de 18 ani, viața și performanța își urmează cursul. Mână în mână. Ca în orice poveste de succes.