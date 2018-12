Premii, cercetare, dezvoltare și investiții în Spitalul Municipal de Urgență Moinești

Prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, alături de dr. Oana Acsinte, de la Secția de Obstetrică – Ginecologie, dr. Roxana Novac, de la Secția de Endocrinologie, dr. Oana Zală – directorul medical și Alina Vrânceanu – șef Departamentul de management al calității, au organizat ieri o conferință de presă în care s-au prezentat liniile de dezvoltare profesională și de cercetare în cadrul unității medicale, dar și proiectele de dezvoltare a infrastructurii, care vor duce la creșterea calitații actului medical. Publicăm succint toate aceste realizări, iar în edițiile noastre viitoare vă vom oferi mai multe informații, pe fiecare capitol în parte.

Spitalul Municipal de Urgență Moinești se prezintă din nou. Cu alte succese medicale, cu noi proiecte de cercetare medicală, dar și cu noi planuri privind dezvoltarea infrastructurii.

Recunoașteri naționale și internaționale la conferințe științifice

Secția de Obstetrică-Ginecologie a spitalului moineștean, prin dr. Oana Acsinte, a obținut recent cel mai mare premiu la AAGL Global Congress an Minimally Invasive Gynecology, cu lucrarea „Best video article publishes in JMIG (Jurnalul de ginecologie minim-invazivă, n.r.)” care a avut loc la mijlocul lunii trecute la Las Vegas. Un succes răsunător, având în vedere că la acest congres participă somități din întreaga lume medicală, acesta fiind singurul premiu obținut de un medic român la ediția din acest an.

Un alt premiu care a fost primit de un medic de la Spitalul Municipal Moinești a fost cel al dr. Roxana Novac, de la Secția de Endocrinologie, cu lucrarea „Brown tumor of the palade as first manifestation of primary hyperparatiroidism” de la al XXI-lea Curs Postuniversitar al Societății Europene de Endocrinologie, care a avut loc, tot luna trecută, la Minsk (Belarus).

Tot pe linie medicală, se remarcă și participarea cu lucrări științifice și prezentări a dr. Eugen Tincu, doctor în științe medicale, medicul șef al Secției ATI, cu studiul de caz cu tema „Point-of-Care Visual Medicine in the Management of Emergency Intensive care patients”, la Congresul de la Chișinău, a dr. Silvia Chirobocea, de la Neurologie, care a prezentat „Sindromul Sneddon” la Conferința Națională de la București (din octombrie), dar și a echipei de la Chirurgie, condusă de prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, la al 120-lea Congres de Chirurgie al Asociației Franceze și la a 25-a Săptămână Medicală Balcanică, de la Atena. Și pe partea de management, directorul Spitalului Municipal de Urgență Bacău, dr. Adrian Cotîrleț, a participat recent la alte două conferințe naționale importante de Management Sanitar (de la Brașov) și Management Medical Modern în spitalele publice (de la Sinaia).

Proiecte de cercetare

Pe de altă parte, în spitalul din Moinești, puțină lume știe că, de mai bine de 10 ani, se desfășoară și o intensă activitate de cercetare medicală. În prezent sunt în lucru 2 proiecte de cercetare: unul pe endocrinologie (unde se analizează efectul a doi markeri asupra riscului de fractură osteoporotică) și unul pe un medicament necesar în tratamentul hemoragiilor digestive. În viitor, echipa de aici va participa la alte două studii în care parteneri vor fi clinici din țară, dar și din sud-estul Europei. Detalii, într-o ediție viitoare, într-un interviu cu dr. Andrei Zală, șeful acestui Departament de Cercetare.

Bani pentru modernizare, extindere și infrastructură

Și cum fără dotări și o infrastructură corespunzătoare actul medical de calitate nu poate avea loc, Spitalul Municipal de Urgență Moinești a gândit noi proiecte de dezvoltare și pe această linie. Sunt proiecte care țin de extinderea spațiilor de spitalizare, a blocului materno-infantil, de îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru pacienții care vin și din restul județului, dar și din județele limitrofe, îmbunătățirea accesului pacienților la serviciile medicale de urgență ale spitalului și dotarea ambulatoriului de specialitate. Finanțările provin fie de la Compania Națională de Investiții, fie prin proiectele depuse și aprobate în Programul Operațional Regional 2014-2020, dar și din venituri proprii. Toate acestea în condițiile în care spitalul înregistrează anual circa 16.000 de spitalizări de zi, 15.000 de spitalizări continue și 98.000 de consultații.

„Ne dorim o îmbunățățire continuă a calității serviciilor medicale, o prioritate absolută a noastră, creșterea accesului la serviciile de sănătate, satisfacerea nevoilor și așteptărilor pacienților, furnizarea de servicii medicale consistente și uniforme, cu rezultate performante, dar și îmbunătățirea sistemului de sănătate cu viteza cerută de societate.”

Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul spitalului