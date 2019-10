Primii kilometri ai Centurii Bacăului, inaugurați de Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă, candidatul la președinție al PSD, însoțită, printre alții, de europarlamentarul Dragoș Benea, Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, s-a aflat, azi, în vizită la câteva dintre proiectele importante derulate la nivelul județului. Prima oprire a făcut-o la centura ocolitoare a Bacăului (ca parte din ambițiosul proiect al autostrăzii Moldovei – A7), unde a parcurs, pe bicicletă, primii kilometri asfaltați.

„S-au schimbat multe lucruri în Bacău, în bine. Un singur lucru nu s-a schimbat și anume că această centură ocolitoare a rămas cel mai dinamic șantier de mare infrastructură din România, grație finanțării care n-a fost pusă nicio secundă sub semnul întrebării, grație antreprenorului general, grație grupului de lucru constituit la nivel de prefectură, la solicitarea primului ministru, pentru a elimina toate barierele administrative”, a arătat europarlamentarul Dragoș Benea.

Echipa de politicieni, în frunte cu Viorica Dăncilă, echipată într-o ținută lejeră, pe o bicicletă de damă, de culoare albă, a pedalat pe o distanță de aproape un kilometru, la întoarcere, apreciind favorabil calitatea lucrărilor.

„În urmă cu trei luni, am promis că mă voi întoarce să văd stadiul lucrărilor. Situația de aici arată buna conlucrare între guvernul României și administrația de aici. Asta înseamnă că se poate și, indiferent ce vorbesc alții, noi vom spune mereu adevărul: faptul că această centură s-a realizat cu sprijinul guvernului, cu implicarea tuturor oamenilor care au vrut să aducă bine în viața cetățenilor. Mă bucur că acest obiectiv va purta semnătura Partidului Social Democrat și a Guvernului Dăncilă”, a declarat candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă.

Varianta ocolitoare a Bacăului este parte integrantă a Autostrăzii “Moldova” (Coridorul IX Paneuropean), iar ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat pe 8 martie 2019.

Contractul prevede proiectarea şi execuţia a 30,8 km de drum naţional, din care 16,269 km în profil de autostradă.

Durata contractului este de 36 de luni, din care şase luni proiectarea şi 30 de luni execuţia lucrărilor, pentru care constructorul oferă o perioadă de garanţie de 84 de luni.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat că mai sunt multe lucruri de realizat în domeniul infrastructurii, dar în ultimii doi ani au fost făcuţi paşi importanţi în acest domeniu.

“Nu am realizat tot ceea ce ne-am propus, nu am aroganţa să spun că am realizat aceste lucruri, dar au fost multe realizări într-un an şi nouă luni şi acest lucru va fi demonstrat la finalul mandatului, când oamenii vor face diferenţa între ceea ce am realizat noi şi ceea ce vor face ceilalţi. Pentru că noi de fiecare dată am spus adevărul, am spus ceea ce nu am făcut, ceea ce am realizat. Cred că pe infrastructură mai sunt multe de realizat, dar acest Guvern a făcut paşi importanţi”, a spus Dăncilă.

În ADN-ul acestui proiect de infrastructură este înscris numele Partidului Social Democrat – o guvernare mai veche a PSD a creat proiectul (guvernul Ponta), vorbind pentru întâia oară despre şoseaua de centură a Bacăului; guvernarea Vioricăi Dăncilă îl implementează cu o determinare și mobilizare aș spune exemplare. Noi am făcut posibil acest proiect și tot noi îl punem concret în operă! Acest adevăr nu poate fi negat, oricâte eforturi ar face în acest sens detractorii și adversarii de pe margine. Ei sunt doar spectatori și comentatori din tribună la ceea ce PSD și guvernările sale de succes au făcut pe teren. Paternitatea șoselei de centură a Bacăului este incontestabilă. Ne aparține!

Dragoș Benea,

europarlamentar