Sfânta Evanghelie din duminica aceasta ne prezintă Pilda celor chemaţi la Cina Domnului şi a fost rânduită de Biserică spre a se citi la Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie în această perioadă de pregătire prin post şi spovedanie, spre îngrijirea sufletului, pentru Sărbătoarea Naşterii Domnului. Pilda celor poftiţi la Cina Domnului are două înţelesuri majore: primul se referă la istoria neamului omenesc, prin lucrarea Domnului Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitor al omului care cheamă la mântuire popoarele. Al doilea înţeles se referă la viaţa fiecăruia dintre noi, la modul în care răspundem personal chemării lui Dumnezeu la iubirea Sa sau la refuzul chemării dumnezeieşti sub diferite motive sau pretexte.

Dintre cei chemaţi cel dintâi refuză invitaţia la Cină, folosind ca scuză grija pentru ogorul său. Ogorul, pământul este aici simbolul lăcomiei de averi materiale, de expansiune a vieţii omului pe orinzontală şi nu de creştere duhovnicească pe vertical în relaţia sa cu Dumnezeu, Creatorul Său.

Al doilea invitat refuză chemarea lui Dumnezeu spunând că şi-a cumpărat cinci perechi de boi pe care trebuie să îi încerce. Aceste perechi de boi semnifică grija excesivă a oamenilor pentru existenţa biologică a trupului, doar pentru mâncare, băutură şi plăceri. Patimile egoiste duc la amorţirea duhovnicească, la nepăsare privind mântuirea sufletului şi viaţa veşnică la care este chemat omul de Dumnezeu.

Al treilea om chemat se scuză că nu poate veni la Cină pentru că „şi-a luat femeie”. Deşi căsătoria este o instituţie sfântă şi binecuvântată de Dumnezeu, uneori familia poate deveni pentru om motiv de a nu răspunde chemării lui Dumnezeu, şi anume atunci când omul, bărbat sau femeie nu mai are timp să cultive relaţia sa spirituală cu Dumnezeu. Întrucât astăzi oamenii nu mai văd familia lor ca fiind înainte de toate o binecuvântare de la Dumnezeu, mulţi oameni astăzi iubesc familia lor în uitare totală de Dumnezeu.

Evanghelia aceasta este evanghelia libertăţii omului în relaţia sa de iubire cu Dumnezeu care ne cheamă la mântuire şi viaţă veşnică. Ea ne vorbeşte despre taina sau misterul mântuirii lumii în Iisus Hristos care cheamă oamenii la mântuire prin binevestirea Evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu în ceruri şi prin instituirea Cinei de taină sau a împărtăşaniei ca arvună a a vieţii veşnice care pregăteşte bucuria comuniunii oamenilor cu Dumnezeu, după ce oamenii s-au curăţit de păcate prin spovedanie. De aceea în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Naşterii Domnului, invitaţia Stăpânului la Cină are şi înţelesul de chemare la Sfânta Împărtăşanie.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în aceste zile de aşteptare a Naşterii să ne pregătim pentru a-L primi pe Pruncul Iisus să se nască duhovniceşte în peştera sufletului nostru, să sporim grija noastră pentru mântuirea sufletului, să ne sfinţim existenţa prin post, rugăciune, milostenie, dar să nu uităm mai ales de spovedanie şi de împărtăşirea mai deasă cu Trupul şi Sângele lui Hristos ca participare activă şi efectivă la Cina Domului spre moştenirea Impărăţiei Cerurilor şi spre slava lui Dumnezeu.

Pr. Radu Florin Grigoraș, Parohia Măgura, Bacău