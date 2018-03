Petrecere cu baloane la aniversarea celor 25 de ani ai Școlii Gimnaziale “Ion Creangă”

Distracția a fost cuvântul de ordine la manifestările organizate de Școala Gimnazială “Ion Creangă” cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate. Programul zilei a cuprins manifestări sportive, momente artistice susținute de elevii școlii, secvențe umoristice marca “profesorului trăznit” al școlii, o dezbatere în cadrul căreia au fost trecute în revistă cele mai importante momente care au marcat unitatea de învățământ și oamenii care au creat în timp “marea familie Creangă”.

La moment aniversar nu putea lipsi o ceremonie religioasă ținută de un sobor de preoți. Per total a fost o zi în care s-a vorbit despre prieteni și parteneriatul profesori-elevi-părinți. Aceștia din urmă, atât cât le-a permis timpul, au fost prezenți alături de copii și dascălii lor, scriind împreună o nouă filă din istoria școlii.

Organizatorii au pregătit câteva momente artistice presărate în pauze cu glumele “profesorului trăznit” care a avut rolul de a încălzi atmosfera hibernală. Spectacolul s-a ținut afară, pe treptele școlii, iar unii părinți au avut inspirația de a veni la eveniment cu plăcinte și ceai cald pentru copiii lor. Ignorând frigul de afară, elevii au cântat, au dansat, iar cel mai gustat moment a fost acela în care elevii au numărat până la 25 (n.r. anii școlii) și au înălțat spre cer baloane multicolore.

“Sunt 25 de ani plini de evenimente! Am avut șansa să fiu în această școală încă de la început! Am avut triplă calitate: de părinte, profesor și director. Cred că în afară de mine, singurul profesor care a fost aici încă de la începuturi este Mihaela Doltu. În cei 25 de ani de activitate am avut multe cuvinte de spus și multe lucruri de făcut. Datorez reușitele școlii colectivului de cadre didactice. Împreună am profitat de fiecare oportunitate pentru a deveni mai cunoscuți, mai buni, mai capabili”, declară prof. Florentina Vieru, directorul Școlii Gimnaziale “Ion Creangă”