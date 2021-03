Oana Tina Cristea, consilier județean PNL: „Îmi doresc un oraș mai verde, care să ne ofere șansa de a respira un aer mult mai curat”

1. Ce vă motivează în viață?

– Dorința de a performa, de a fi tot timpul o variantă mai bună a mea și de a reuși să aduc un plus de bine în viața celor din jurul meu, a comunității din care fac parte. Convingerea mea este că nu ne-am născut întâmplător, cu singura misiune de a trăi, ci de a lăsa ceva în urma trecerii noastre efemere prin viață. Rezonez profund cu ceea ce scria Ralph Waldo Emerson și este cumva motto-ul după care mă ghidez: „Să știi că măcar un suflet a respirat mai ușor pentru că ai trăit tu. Asta înseamnă că ai reușit în viață”.

2. Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.?

– Sunt multe, dar cel mai recent film vizionat, care m-a impresionat prin mesajul de forță interioară, de capacitatea de a reuși, chiar și atunci când viața nu este foarte binevoitoare este «Teoria întregului» (2014), un film biografic despre viața lui Stephen Hawking.

3. Cum arată un weekend perfect? Care sunt activitățile dvs. preferate în weekend?

– Mă bucur de fiecare moment liber pe care îl pot petrece împreună cu familia mea, prietenii mei și, mai ales, cu băiatul meu, Octav. Iar în weekend, momentele acestea sunt mai lungi. Le prețuiesc!

-Rezumați anul 2020 în trei cuvinte!

-Sacrificiu. Schimbare. Determinare.

4. Ce carieră ați visat să alegeți în copilărie?

– Profesor. Mama mea a lucrat în învățământ și cea mai mare parte a copilăriei mele am petrecut-o în acest mediu. Cumva dragostea aceasta pentru copii, dorința de a-i modela și pregăti pentru viață într-o formă cât mai accesibilă și utilă este în ADN-ul meu, transmis pe linie maternă. De altfel, am și lucrat o perioadă ca profesor asociat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, unde am încercat să transmit studenților mei dorința de a genera cunoașterea prin metode care să permită elevilor înțelegerea profundă a ceea ce învață, care să le trezească curiozitatea și interesul prin participarea lor activă în actul învăţării, mutând accentul de pe modul de învățare reproductiv, bazat pe memorie, și acumularea seacă a unor noțiuni teoretice pe aspectele formativ-educative practice ale activității de predare-învățare.

5. Cum vedeți Bacăul în 5-10 ani?

– Vă pot spune cum îmi doresc să văd Bacăul în viitorul apropiat. Îmi doresc un oraș mai verde, prin dezvoltarea unor zone verzi recreaționale care să ne ofere șansa de a respira un aer mult mai curat, de a face diverse sporturi în aer liber, și de a îmbunătăți calitatea vieții noastre. Crearea unor aliniamente stradale prin introducerea unor perdele de arbori, arbuști, tufe, plante cățărătoare sau flori care, prevăzute cu mobilier urban, pot genera mici oaze verzi, umbrite, utile pentru recreere și reducerea poluării aerului. Regenerarea urbană a cartierelor de blocuri (incluzând reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din jurul blocurilor, crearea de locuri de joacă și spații de petrecere a timpului liber și de socializare – echipamente de fitness și grătare pentru locuitori, termoizolarea și refațadizarea blocurilor pe baza unui ghid cromatic) este, de asemenea, o necesitate pentru orașul nostru. Îmi doresc un oraș care să ofere condiții favorabile pentru investitori, motor al dezvoltării economice, și, implicit, a tuturor aspectelor care derivă din aceasta, astfel încât să oferim șansa copiilor noștri de a putea trăi aici, în orașul natal, având aceleași oportunității și condiții de viață ca în oricare altă parte a țării sau a lumii.

6. Care este ultima carte citită? Carte tipărită sau e-book? Ce carte ați recomanda?

– Ultima carte citită sau mai bine spus recitită, pentru că îmi place să revin din când în când asupra cărților pe care le consider interesante, este „Călugărul Care Și-a Vândut Ferrari-ul” de Robin Sharma. O carte pe care o consider un excelent punct de plecare pentru oricine este preocupat de dezvoltarea personală, oferind instrumente utile pentru optimizarea calității vieții. Îmi place foarte mult să citesc, motiv pentru care apreciez fiecare carte, indiferent de forma sub care este – tipărită sau e-book. Sunt multe cărți pe care le-aș recomanda. Mă limitez la cele scrise de Dr. Dumitru Constantin Dulcan „Inteligența materiei”, „În căutarea sensului pierdut”, „Mintea de dincolo”, cărți în care autorul demonstrează, bazându-se pe date științifice, prezentate într-o formă accesibilă, existența Divinității în fiecare din noi și în tot ceea ce ne înconjoară.

7. Ce personalitate din istorie sau din lumea contemporană v-a fost model?

– Nu am un model anume, cred în unicitatea fiecăruia dintre noi, dar îmi place să descopăr oamenii și părtile lor bune și să învăț de la ei. Suntem suma interacțiunilor din viață, iar eu am avut șansa să întâlnesc oameni care m-au provocat intelectual și emoțional pentru a da cât mai mult din mine. Vorbesc de profesorii mei din liceu și facultate, oameni de o extraordinară calitate umană și profesională, care se dedicau complet meseriei de dascăl, încercând să ne ofere o viziune nu numai asupra științei, ci și a vieții sub toate aspectele ei. Nu voi da nume, sunt mulți, iar ei se știu. Doar le mulțumesc!

8. Ce sport credeți că este reprezentativ pentru Bacău?

– Nu pot spune că sunt specialist pe acest domeniu, astfel încât mă abțin să formulez ipoteze. Dar ceea ce vă pot spune cu certitudine este că sunt necesare investiții pentru crearea de spații multifuncționale de sport și educație activă.

9. Cum poate un cetățean să abordeze un ales pentru a-i prezenta un proiect sau o cerere?

– Dezvoltarea mediului online facilitează mult acest aspect. Datele mele de contact sunt publice, sunt, de asemenea, prezentă pe rețelele de socializare Facebook și Instagram, astfel încât pot fi contactată oricând.

10. De ce ați intrat în politică?

– Poate să ne placă sau displacă, oricum, politica face parte integrantă din viața noastră, deciziile luate la acest nivel au un impact direct asupra calității vieții noastre. Iar dacă consideri că direcția în care evoluează lucrurile nu este cea corectă, trebuie să încerci să schimbi lucrurile, de acolo, din interior, prin puterea exemplului și prin concentrarea în jurul tău a persoanelor care își doresc același lucru ca și tine – o schimbare în bine. Cred că normalitatea în politică ar trebui să fie conștientizarea faptului că atunci când îți asumi un rol de „ales” ești dator în fața celor care ți-au oferit votul și încrederea. Dator să îți aduci contribuția în îmbunătățirea calității vieții comunității care te-a ales.

11. Care este viziunea dvs. cu privire la guvernarea locală?

– Avem nevoie de o guvernare locală bazată pe câțiva piloni fundamentali: empatie, solidaritate, corectitudine, implicare pentru interesul comunității și transparență în actul decizional. Dacă aceste fundamente există, dezvoltarea comunității se realizează organic prin organizare, muncă, preluarea unor exemple de bune practici și accesarea fondurilor europene nerambursabile.

12. Care este cea mai mare problemă a Bacăului? Dar cel mai mare atu al Bacăului?

– Lipsa de implicare reală a factorilor de decizie, lucru care a condus la o involuție economică, cu toate implicațiile care derivă de aici. Lipsa parteneriatelor cu sectorul privat local, a măsurilor de atragere a investitorilor, a investițiilor în infrastructura educațională ne-au adus în situația unui oraș stagnant. Vestea bună este că, prin implicare, situația se poate redresa. Cel mai mare atu sunt oamenii. Prin implicarea fiecăruia dintre noi putem face schimbarea pe care cu toții ne-o dorim.

13. Care ar fi proiectul de suflet pe care doriți să-l implementați în acest mandat?

– Sunt mai multe proiecte pe care mi-as dori să le implementez. Succint prezint doar câteva dintre ele:

• deschiderea unor centre de permamență în zone rurale strategice în județ, astfel încât să facilităm accesul rapid al oamenilor la serviciile medicale de urgență;

• realizarea unor puncte de colectare, ambalare, procesare și/sau distribuție a producției micilor fermieri din județ, pentru facilitarea accesului la lanțurile de retail;

• implementarea unor măsuri de protecție și asigurare a independenței financiare pentru victimele violenței domestice;

• finanțarea din bugetul local a activităților educative orientate către creșterea inteligenței emoționale a copiilor în vederea reducerii fenomenului de bullying școlar și pregătirii acestora pentru situații reale de viață.

14. Unde vă petreceți vacanțele?

-Vacanțele mi le petrec la mare. Îmi oferă o liniște și relaxare aparte.

15. Vegetarian sau omnivor?

Omnivor.

16. Vârsta

44 de ani.

17. Familia

– Sunt căsătorită și am un băiat de 17 ani, elev în clasa a-XII-a, la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău.

18. Profesia

– De profesie sunt biolog și lucrez în cercetare agricolă de peste 20 de ani (cercetător principal gradul I/șef laborator Culturi de celule și țesuturi „in vitro”) la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău.

19. Studii

– Am terminat Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, profil umanist (engleză-franceză) în anul 1994. Apoi am urmat cursurile Universității din Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Specializarea Biologie. Am absolvit 2 programe de Master – unul în Protecția Mediului la Universitatea „Al. I Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie, și unul în Managementul instituţiilor din administraţia publică. Sunt Doctor în Biologie din anul 2008 și am studii postdoctorale în domeniul agriculturii și medicinei veterinare.

20. Ce nu v-am întrebat dar doriți să răspundeți?

– Nu este un răspuns, ci mai degrabă un apel către implicare. Mai ales în aceste momente dificile pe care le traversăm, rolul fiecăruia din noi este important, iar în unitate şi implicare activă pentru îndeplinirea unui obiectiv comun constă puterea şi forţa care propulsează şi susţine progresul oricărei comunități.

Proiect coordonat de Răzvan Bibire