Oamenii legii i-au surprins pe pasagerii din Aeroportul Bacău de Ziua României

Pasagerii care au sosit duminică în Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău au avut parte de un moment emoționant, pregătit special de oamenii legii cu ocazia Zilei Naționale a României.

Membrii fanfarei militare din cadrul Garnizoanei Bacău au întâmpinat călătorii în Terminalul Sosiri, interpretând Imnul Național al României. Alături de aceștia au cântat Camelia Hroștea și fiicele sale, completând atmosfera festivă.

Momentul artistic a fost întregit de interpretarea vocală a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și ai Punctului de Trecere a Frontierei Bacău, care s-au alăturat fanfarei pentru a celebra simbolurile naționale.

La intrarea în țară, pasagerii au primit stegulețe tricolore oferite de reprezentanți ai Garnizoanei Bacău, ai Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, ai Punctului de Trecere a Frontierei Aeroportului „George Enescu” și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.

Acțiunea, pregătită ca un cadou simbolic, a fost menită să aducă un strop de emoție și mândrie românilor aflați pe drum în zi de sărbătoare națională.