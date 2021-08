O mașină neasigurată cu frâna de mână a plecat la plimbare și a intrat într-un stâlp

Un autoturism parcat pe acostament, neasigurat cu frâna de mână , a pornit de unul singur la plimbare și s-a oprit într-un stâlp.

Evenimentul s-a petrecut în localitatea Berzunți și a fost surprins de un automobilist care avea montată o cameră video de mașină.

“Când am văzut că nu e nimeni în mașină, am vrut să mă bag in față să o opresc dar prinsese viteză”, a declarat Alin Odobișteanu, autorul înregistrării.

VIDEO: Alin Odobișteanu