Nou în Bacău: S-a deschis Dulce by Romina

O nouă provocare pentru iubitorii de dulce. Astăzi s-a deschis cofetăria Dulce by Romina, la intersecția străzii Războieni cu Aleea Parcului, la intrarea în parcul Cancicov.

Am trecut pragul noii cofetării, Dulce by Romina, și din prima clipă ni s-au activat toate simțurile. Un miros de unt specific cofetăriilor de bună calitate a comandat o avalanșă salivară și automat un înghițit în sec.

Noroc că nu a durat prea mult. Pentru că după ce ne-am izbit de coloritul uimitor al prăjiturilor din vitrine, ne-am pus pe comandat. Doar gândul și teama că tot ce gustăm se…pune, ne-a ponderat gestul necontrolat de a duce toate bunătățile în cavitatea bucală.

„Prăjiturile Rominei sunt demențiale. Este gustul copilăriei mele. Noi comandăm de mai mult timp de la Romina iar acum suntem prezenți la deschidere. Soțul meu este inebunit după amandina de aici, căreia i-a spus prăjitura Romina”, ne-a spus prima clientă intrată în cofetărie la deschidere. Iar apoi am cunoscut-o pe doamna Romina, creatoarea acestui univers dulce, Dulce by Romina.

Romina Palade este inginer tehnolog la bază și profesor de alimentație publică la Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”.

A lucrat până în urmă cu șase ani pe parte de patiserie-brutărie în mai multe companii de profil celebre. Pentru ea, totul a început cu un laborator de cofetăria pe care l-a făcut în curtea casei, iar cu timpul și cu creșterea numărului de comenzi, acesta a devenit prea mic. Se lucra doar pe comandă și se făcea distribuție.

În urmă cu puțin timp s-a ivit ocazia de a prelua acest spațiu, de pe str. Războieni nr. 48, un spațiu generos pentru un laborator de cofetărie-patiserie plus un spațiu de desfacere pentru cei care doresc să mănâne aici o prăjitură cu adevărat calitativă și cu gust autentic.

La Dulce by Romina, din prima ai să observi torturile. Gama de torturi variază, e în funcție și de ce își dorește clientul, iar la raft sunt deja 5 sortimente de tort.

Prăjiturile sunt cam din fiecare categorie, mousse-uri, cheesecake, prăjituri la felie, iar vârful de lance, după gustul Rominei, ar fi o combinație de macarons cu fructe despre care n-am să vă spun prea multe, decât să vă recomandat să îl gustați.

Cât despre compoziție, doamna Romina ne-a asigurat că totul este natural, că nu folosește pre-mixuri sau aditivi, totul se face…cum era odată.

„Prima dată când am făcut o prăjitură, cred că eram în clasa a VI-a sau a VII-a. De fapt am făcut o înghețată de casă, cu smântână autentică, de la bunica mea. Apoi am început cu rețetele vecinelor de Albă ca Zăpada, aveam o vecină care avea un rețetar special. Nu mi-a ieșit din prima, recunosc…

După care am mai făcut o prăjitură, Chinezoaică…sunt mai bine de 25 de ani de atunci. Așa m-am hotărât să urmez liceul în domeniul tehnician în gastronomie și facultatea am făcut-o la Univesristatea „Vasile Alecsandri”, tot pe industrie alimentară. Cam acesta a fost traseul meu”, ne-a spus Romina Palade, care practic are o…prăjitură cu poveste.

A fost mai dificil cu denumirea cofetăriei, care ar fi trebuir să se numească „Cuptorul Moldovencei”, dar numele acesta era înregistrat de altcineva la Registrul Comerțului.

Așa că, timpul strecurându-se cu repezeciune, trebuiau facute și sigle, pagini pe rețelele de socializare și sfătuindu-se cu o prietenă, a ieșit… Dulce by Romina.

Pe lângă prăjiturile delicioase, la Dulce by Romina există și partea de patiserie care este dominată de niște brânzoaice ca la mama acasă, făcute după o rețetă a bunicii Rominei, apoi cozonaci tradiționali, făcuți cu unt, cu lapte, cu nucă din belșug, dar și cozonaci moderni cu fistic, etc.

Mai găsiți ștrudele cu brânză sau cu măr, cornulețe fragede, cu rahat, saleuri, sărățele și multe altele.

Dulce by Romina

Str. Războieni nr. 48

Tel: 0757459108

Facebook: Dulce by Romina