Exponatul filatelic „Masonary in the United States of America and in Romania” (Masoneria în SUA și în România) al colecționarului băcăuan Ioan Catană a fost premiat cu „vermeil mare” la EFIRO 2019. EFIRO este Expoziția Filatelică Română, iar ediția din acest an a avut loc în București.



Exponatul cuprinde un număr impresionant de plicuri, cărți poștale și vederi, dar și timbre și colițe care ilustrează momente din istoria masoneriei din cele două state. Acestea vorbesc despre istoria masoneriei în SUA și în România, ilustrează evenimente și personalități din organizație, între care Revoluția de la 1848 din România și Unirea Principatelor, dar și masoneria de după 1990 din țara noastră.

„Aștept critici și observații privind acest exponat, pe adresa de e-mail ioancat@yahoo.com, pentru a-l putea îmbunătăți”, spune autorul.

EFIRO 2019 a celebrat „560 de ani de la prima atestare documentară a orașului București” și „145 de ani de la înființarea UPU” și a cuprins și „Al 40-lea simpozion de Istorie Poștală Românească” al grupului de studiu „Cercul Internațional de Studii România” din Germania.