Elevii din Bacău au participat la un stagiu de pregătire în Turcia în cadrul proiectului “Training for the Future”

În perioada 22 aprilie 2024 – 03 mai 2024, 29 de elevi ai Liceului Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău, cu profilul în Turism și Alimentație, împreună cu 4 cadre didactice, au luat parte la un stagiu de pregătire practică în cadrul proiectului „Training for the Future”.

Acest proiect, derulat prin programul Erasmus+, cu numărul de referință 2023-1-RO01-KA121-VET-000125109, a fost posibil datorită obținerii Acreditării cu numărul 2022-1-RO01-KA120-VET-000103646 și finanțat de Uniunea Europeană. Mobilitatea s-a desfășurat în Nevșehir, regiunea Capadoccia, din Turcia.

Timp de două săptămâni, elevii au participat la diverse activități practice în restaurante, hoteluri și agenții de turism din orașele Goreme și Urgup. Sub sloganul „Better Prepared for the Future”, aceste activități au avut ca scop îmbunătățirea competențelor și abilităților elevilor în domeniul lor de studiu.

Elevii au avut oportunitatea să-și exprime gândurile și emoțiile, să învețe să lucreze în echipă și să devină mai încrezători și mai creativi. Ei au fost încurajați să lucreze în medii competitive, să comunice eficient și să se exprime liber.

Pe lângă activitățile practice, elevii au avut parte și de experiențe culturale deosebite, explorând cultura și tradițiile din Turcia. Acestea au inclus vizita la o familie tradițională, servirea cafelei turcești, drumeții în natură și explorarea peisajelor minunate din regiunea Capadoccia.

Participarea la acest stagiu de pregătire a oferit elevilor oportunitatea de a-și dezvolta nu doar abilități profesionale, ci și de a cunoaște și înțelege mai bine diversitatea culturală și tradițiile altor țări.