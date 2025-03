I Giardini di Zoe – un colț de paradis italian în inima Hunedoarei

Pe 15 martie 2025, într-o zi plină de promisiuni de primăvară, I Giardini di Zoe și-a redeschis porțile, oferind vizitatorilor o nouă ocazie de a se bucura de frumusețea sa. Grădinile, create din pasiune de italianul Giovanni Salvatelli pentru nepoata sa, Zoe, au devenit una dintre cele mai fermecătoare atracții ale României, aducând un strop din Toscana în mijlocul Transilvaniei.

O poveste despre pasiune și dedicație

Începutul acestei povești extraordinare datează din 2003, când Giovanni Salvatelli, originar din Ancona, regiunea Marche, a fost fascinat de acest loc pitoresc. A transformat treptat un teren obișnuit într-un domeniu de vis, unde eleganța și natura se împletesc armonios. Denumirea grădinilor este un omagiu adus nepoatei sale, Zoe, simbolizând frumusețea, echilibrul și rafinamentul.

Un peisaj de poveste

Astăzi, I Giardini di Zoe se întind pe o suprafață impresionantă de 3,5 hectare, fiind meticulos îngrijite și îmbogățite an de an. În această primăvară, boscheții au fost frumos fasonați, gardurile vii au fost tunse cu precizie, iar bulbii de lalele își așteaptă momentul să înflorească. În plus, noi arbori ornamentali și-au găsit locul în acest decor de basm.

Una dintre cele mai recente adăugiri este un labirint verde din Carpinus betulus, dedicat nepotului său Achille, precum și o grădină aromatică, unde vizitatorii se pot delecta cu miresmele proaspete ale plantelor mediteraneene. Peste tot, detaliile inspirate din grădinile italiene conferă un farmec aparte: vase elegante, fântâni sculptate din travertin și Peperino, dar și obiecte din fontă restaurate, care completează atmosfera aristocratică a locului.

O destinație turistică de neratat

Din 2018, I Giardini di Zoe s-a transformat într-o atracție apreciată de turiști, atrăgând vizitatori din toate colțurile țării și din străinătate. Fiecare sezon aduce noi surprize, iar grădina își schimbă decorul în funcție de culorile naturii. Primăvara și vara sunt anotimpurile perfecte pentru o plimbare printre aleile umbrite, iar toamna îmbracă grădinile în nuanțe aurii spectaculoase.

Redeschiderea din acest an a fost un adevărat eveniment pentru iubitorii de natură și frumos. Cei care au pășit din nou în grădină au fost întâmpinați de aerul proaspăt al primăverii și de peisaje ce par desprinse dintr-o pictură renascentistă. Odată cu venirea verii, vizitatorii vor putea admira spectacolul florilor în toată splendoarea lor, bucurându-se de liniște și armonie.

Un loc unde timpul se oprește

I Giardini di Zoe nu este doar o grădină, ci o experiență. Este locul unde timpul pare să încetinească, permițând fiecărui vizitator să se bucure de frumusețea detaliilor, de sunetul apei din fântâni și de parfumul florilor. Este dovada vie a faptului că pasiunea și viziunea unui om pot transforma un loc obișnuit într-un adevărat colț de Rai.