Sport Gimnastică / Flic-flac lângă sac de Dan Sion -

Au fost cuminți și ascultătoare. S-au pregătit bine pe tot parcursul lui 2017 și, așa cum era normal, Moș Crăciun nu le-uitat. Duminică, micuțele gimnaste de la SCM Bacău au avut parte de vizita în devans a Moșului. Nu oricum, ci cu prilejul unei serbări în care cele 11 sportive antrenate de Mihaela Bucur și Alexandra Tală și cele 15 pregătite de Mirela Păun și Răzvan Dumitru au pus în practică tot ceea ce au învătat peste an. Moșul a fost încântat de evoluția fetelor, iar în sacul său cadourile s-au înghesuit cu largul ajutor al sponsorilor Dedeman, Inan, Cora, Cofetăria Gio, CRC Studio și Depozitul de scaune Bacău. „Era păcat să încheiem anul fără o serbare. Le felicităm pe fete și, totodată, ținem să le mulțumim și pe această cale sponsorilor noștri, în speranța că ei vor continua să fie lângă noi și în 2018”, a declarat antrenoarea SCM Bacău, Mihaela Bucur. 0 SHARES Share Tweet