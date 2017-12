Multimedia Șezătoare ca la noi, la români de Ramona Ionescu -

Momente de înaltă trăire românească, ieri, la șezătoarea organizată de Școala Gimnazială „Emil Brăescu" din comuna Măgura, activitate coordonată la prof. Doinița Vasiloiu, directorul unității de învățământ. Elevii, profesorii, părinții și mare parte din comunitate s-au implicat în realizarea unui eveniment de excepție. Aproape toată lumea a contribuit cu ceva la șezătoare. De la țesături, costume populare și până la mâncarea tradițională, totul a fost 100% românesc. Evenimentul, aflat la cea de-a VIII-a ediție, a fost plin de viață, presărat cu momente artistice susținute de elevii școlii gazdă și partenerii de proiect, Școala Gimnazială „Ion Strat" Gioseni. Un grup de elevi de la această școală au evoluat pe scena șezătorii cu un moment artistic inedit, sub coordonarea prof. Nicoleta Burbulea, directorul unității de învățământ, și a sorei Emanuela. Un spectacol de suflet Sala de spectacol, improvizată din lipsă de spațiu într-una din încăperile grădiniței, a fost arhiplină. Părinți, bunici, autorități locale și județene, fotografi amatori sau profesioniști, cu toții au uitat de griji în momentul în care prof. Doinița Vasiloiu, directorul Școlii Gimnaziale „Emil Brăescu", le-a transmis cuvântul de bun venit și i-a invitat pe cei prezenți ca preț de două ore să se bucure de frumusețea spectacolului. Grupuri de copii, de la preșcolari până la clasele de gimnaziu, au evoluat impecabil pe scenă. S-a văzut clar că s-a muncit extrem de mult, pentru că prestația micilor artiști populari a lăsat impresia că sunt profesioniști. Cele șapte ediții anterioare ale șezătorii le-au dat curaj copiilor, drept pentru care emoțiile nu și-au mai găsit loc în cadrul spectacolului. Costumul popular a fost vedeta Dincolo de toate aceste detalii, costumul popular a fost vedeta. Toți cei care s-au prezentat în fața publicului au venit îmbrăcați în portul popular românesc. „Folclorul este un mod de viață prin care trecutul rămâne prezent în viața noastră, un model care ne oferă educație și prin care putem să devenim mai buni. Sperăm ca și la viitoarele ediții să reușim să deschidem tinerei generații fereastra spre trecut pentru a descoperi ceea ce are încă poporul acesta mai frumos: tradiția", declară prof. Doinița Vasiloiu, directorul Școlii Gimnaziale "Emil Brăescu". În vederea valorificării, îmbogățirii și transmiterii tradiției generațiilor următoare, în rândul invitaților s-au regăsit două bunicuțe care le-au împărtășit copiilor cunoștințe despre obiceiurile și tradițiile poporului român. Cele două femei atrăgeau atenția prin portul popular pe care l-au îmbrăcat cu mândrie și prin fuioarele care le țineau în mâini. Din păcate, nici ele nu mai țes așa cum o făceau odată.