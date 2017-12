În Sala „Ion Măric” de la SIF Moldova, marţi, 19 decembrie, a început Festivalul „Armonii în timp”, aflat la ediţia a III-a. Organizat de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău, cu sprijinul Consiliului Judeţean, Festivalul – concurs a reunit elevi din toţi anii de studiu şi din toate grupele de vârstă, de la clasele de pictură, iconografie, design şi sculptură. Pe simeze au fost expuse lucrări ale elevilor şcolii, cât şi de la Şcoala Gimnazială „Mihai Sadoveanu” şi Şcoala Luncani, coordonate de prof. Dorin Macovei şi Ion Măric. Un frumos omagiu adus profesorilor şi elevilor acestei instituţii, care se ocupă, de ani şi ani, cu dragoste şi profesionalism, de îndrumarea celor mici, tinerilor şi maturilor, dotaţi cu talent, cu har şi voinţă, a fost rostit de prof. dr. Aurel Stanciu, artist plastic, membru al UAP Bacău. Juriul, format din specialişti ai genurilor artistice, al cărui preşedinte a fost Carmen Pâţu, artist plastic, director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, a stabilit câştigătorii, care au fost răsplătiţi, de Moş Crăciun, cu diplome şi premii consistente. Au fost prezenţi, alături de elevi, părinţi şi profesori, iar ca invitaţi, pentru a susţine un spectacol de colinde, au fost elevii de la clasa îndrăgitei soliste şi profesoare, de canto popular, Maria Şalaru, care au încântat publicul cu unele dintre cele mai frumoase colinde şi cântece de Crăciun. O frumoasă impresie au lăsat şi elevii de la Grădiniţa „Crai Nou” (coordonator prof. Carmen Maria Isop) şi cei de la Colegiul Economic „Ioan Ghica” (coordinator prof. Mihaela Florea). Festivalul se înscrie în seria de manifestări, care are ca obiectiv confruntarea periodică a elevilor cu publicul, cu alţi creatori de frumos din municipiul şi judeţul Bacău. 0 SHARES ShareTweet

