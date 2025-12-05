Gala Ecosistemului Antreprenorial al Universității «Vasile Alecsandri» Deșteptarea 5 decembrie 2025 Acțiune FacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Articolul precedentUn mister din 1973… în Steagul roșuArticolul următorJandarmii băcăuani au oferit daruri de Moș Nicolae unor copii din Stănișesti Alte titluri Hramul Sfintei Varvara și sinaxa preoților din Protopopiatul Onești, celebrate la 240 de metri adâncime în Salina Târgu Ocna Șezătoarea de la Măgura, o punte între generații și tradiții Percheziții și 12 autovehicule puse sub sechestru într-un dosar de evaziune fiscală de 150.000 de lei Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"