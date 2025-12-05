vineri, 5 decembrie 2025
type here...

Gala Ecosistemului Antreprenorial al Universității «Vasile Alecsandri»

Deșteptarea
Articolul precedent
Un mister din 1973… în Steagul roșu
Articolul următor
Jandarmii băcăuani au oferit daruri de Moș Nicolae unor copii din Stănișesti

Alte titluri

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.