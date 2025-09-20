sâmbătă, 20 septembrie 2025
type here...

Filmare cu drona: Autostrada A7 Focșani–Bacău

Lot 2 Domnești–Târg. Lucrări în desfășurare realizate de UMB România.

Sursa video

Deșteptarea
Articolul precedent
Bac-Fest 2025: Omagiu centenarului Solomon Marcus, prin artă murală și lansare de carte

Alte titluri

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.