Dragoș Daniel Ștefan, viceprimarul municipiului Bacău: „M-am implicat și mi-am folosit experiența pentru băcăuani!”

Am devenit viceprimar al municipiului Bacău în urma votului de încredere acordat de colegii din Consiliul Local Bacău, în iunie 2016. Am preluat atribuții privind Patrimoniul, Direcția Învățământ, Serviciul juridic, Asociațiile de Proprietari și Urbanism. Chiar dacă atribuțiile mele au fost limitate ulterior, am continuat să țin audiențe cu cetățenii, am participat la comisiile de analiză a dosarelor ANL, am mers în cartiere, acolo unde oamenii au considerat că este nevoie de intervenția unor factori de decizie la nivel local. Au fost ani de administrație locală la firul ierbii, iar pulsul comunității mi-a arătat ce este cu adevărat important pentru băcăuani. Mi-am pus în slujba lor experiența mea de 20 de ani ca antreprenor și cei 4 ani în care am fost consilier local. Să dețin funcția de viceprimar mi-a permis să învăț cum se face administrație în interesul cetățeanului.”

Investiția în educație a fost mereu prioritatea !

*Renovarea și modernizarea claselor pregătitoare și a V-a

În anul școlar 2017-2018 am implementat pentru prima dată proiectul prin care am modernizat și dotat clasele pregătitoare din mai multe unități de învățământ. Am spus mereu că practica fondului clasei și al școlii trebuie să dispară. Primăria este datoare să investească în sălile de clasă, de la parchet, la bancă și tablă, nu părinții. În anul școlar 2017-2018, prin programul „Clasa Pregătitoare”, au fost modernizate 55 de clase, în anul școlar 2018-2019, 59 de clase pregătitoare.

După ce în 2017 și 2018, Primăria Bacău a modernizat peste 100 de clase pregătitoare din școlile municipiului, în 2019 am extins programul și la clasele a V-a. S-au făcut investiții în total în 230 de săli de curs. Astfel, mii de elevi au început noul an școlar într-o sală de clasă modernă și adaptată nevoilor lor.

După ce au fost igienizate, toate sălile de clasă, atât cele pregătitoare, cât și cele de a V-a, au fost dotate cu videoproiector și panou de proiecție, calculator, imprimantă multifuncțională, tablă magnetică, catedră, bănci și scaune reglabile. Investițiile în modernizare și dotări au depășit 5,5 milioane de lei.

*Cabinete stomatologice, aduse la zi

Din păcate, infrastructura medicală școlară a fost neglijată. Din acest motiv, am susținut investițiile necesare în cabinetele stomatologice școlare și am cerut, încă din aprilie 2019, la votarea bugetului să includem pe lista de investiții modernizarea și utilarea cabinetelor stomatologice dedicate elevilor. Abia în luna noiembrie, în urma insistențelor, s-a finalizat proiectul pe care l-am susținut. Sunt la dispoziția elevilor în prezent mai multe cabinete stomatologice: la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” (pot beneficia de serviciile medicale și elevii de la Colegiul Național „Ferdinand I”, Colegiul Național ,,Gh. Vrănceanu” și Colegiul „Mihai Eminescu”), la Colegiul Național „V. Alecsandri” (pot beneficia de serviciile medicale și elevii de la Liceul Tehnologic „A. Saligny”, Colegiul Național de Artă ,,G. Apostu”, Școala Gimnazială „Al. cel Bun” și Școala Gimnazială „S. Haret”) și la Universitatea „V. Alecsandri” (pot beneficia de serviciile medicale elevii de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și elevii de la Școala Gimnazială „G. Bacovia”).

*Mai multe locuri în creșe

Am militat încă din perioada în care eram consilier local pentru facilități pe care să le creăm părinților. Unul dintre proiectele mele de suflet a fost crearea de noi locuri în creșele băcăuane. Primele măsuri pe care le-am luat imediat după ce am devenit viceprimar și am primit acest centru în subordine a fost să identific spații pe care le puteam transforma în săli de clasă pentru cei mici. În 2016, prin efortul conjugat al conducerii Centrului Bugetar Creșe și al Primăriei Municipiului Bacău au fost create nu mai puțin de 140 de noi locuri la Grădinița 28, Grădinița 27, Grădinița 33 și Grădinița Rază de Soare. De la a le scrie pe hârtie, au urmat obținerea acordului instituțiilor de învățământ, identificarea spațiilor, amenajarea acestora și dotarea pentru derularea activității. În plus, a fost angajat personalul necesar pentru supravegherea copiilor. În 4 ani am creat 140 de locuri noi, 140 de copii având astfel acces la sistemului de învățâmânt antepreşcolar de stat. Avem un total de 460 de locuri în creșele din municipiu, la acest moment, față de 320 de locuri câte erau disponibile în iunie 2016.

În plus, pentru prima oară în ultimii zece ani, am demarat proiectarea pentru construirea a trei creșe. Este vorba despre grădiniță și creșă la Colegiul „N.V.Karpen”, creșă la Școala „Georgeta și Mircea Cancicov” și la Școala „Nicu Enea”. Sunt investiții așteptate de toți părinții. Totodată, s-au semnat contractele pentru modernizarea și reabilitarea Creșelor 3 și 9, în valoare de 1 milion de euro.

Locuințe pentru tineri, sprijin pentru familii

Am făcut ordine în sistemul de distribuire a locuințelor ANL. După ce ani de zile dosarele a mii de băcăuani, familii, tineri, persoane cu reale nevoi sociale au fost ținute în birouri, din 2016 am făcut ordine. În primul rând, am identificat locuințele libere. În al doilea rând, cu ajutorul Poliției Locale am identificat chiriașii de rea credință, care fie subînchiriau locuințele pentru foloase financiare proprii, fie le ocupau fără să plătească chiria sau cheltuielile la asociația de proprietari. Am cerut comisiei de analiză a dosarelor să ne întâlnim mai des și am supus dezbaterilor dosarele în așteptare, unele de ani de zile. Astfel, în toți acești an am reușit să repartizăm 281 de locuințe ANL și 44 sociale. Iar dinamica este mereu alta, întrucât băcăuanii au înțeles acum că suntem o administrație care lucrează pentru ei, așadar depun dosare pentru o locuință fiind convinși că vor discuta documentele și vor avea acces, pe baza unui punctaj transparent, la o locuință.

Investiții în infrastructură. Un oraș mai fluid

*Printre cele mai importante realizări din ultimii ani se numără amenajarea intersecției în sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului-Bulevardul Unirii. Durata de execuție a lucrărilor a fost de 10 luni și 10 zile. Acest nou sistem rutier a pus capăt numeroaselor accidente care aveau loc în zonă și a rezolvat problema șoferilor care veneau din Letea Veche. Este printre proiectele cele mai așteptate de infrastructură pe care băcăuanii le-au așteptat!

*Parcul Catedralei a renăscut. Proiectul de modernizare s-a concentrat asupra integrării funcţionale şi estetice a spațiului din jurul Catedralei în ansamblul general al parcului.

Suprafața de peste 10.000 mp s-a transformat într-o vastă zonă de promenadă, organizată ca un spațiu urbanistic deschis, conexiunile cu zonele adiacente fiind realizate prin rampe de acces, scări și delimitări cromatice la nivelul pavajului. În lateralul Catedralei a fost amenajată o zonă extinsă de locuri de parcare, în continuarea străzii Lucrețiu Pătrășcanu. Parcarea este poziționată astfel încât să sistematizeze traficul în zonă, prin gruparea locurilor de parcare în continuarea parcării existente.

Întotdeauna aproape de oameni. Administrație pe teren, nu din birou!

Așa cum am mai spus, nu am renunțat nici un moment să mă întâlnesc cu băcăuanii. Fie că a fost vorba despre audiențele formale, din biroul primăriei, fie direct în fața blocului, în cartier. Doar discutând cu cetățenii și verificând îndeaproape ce anume îi nemulțumește, am reușit să le fiu de ajutor.

Am fost alături de ei la inundațiile din vara anului 2018, atunci când râul Bârnat a inundat nordul orașului. După acest episod nefericit, am verificat personal derularea proiectului de decolmatare și supraînălțare a digului, pentru ca pe viitor, oamenii să fie în siguranță în casele lor, feriți de pericolul apelor. A fost o investiție de 4 milioane de lei, pe o lungime de 1.030 m, între podul de cale ferată și Podul cu lanțuri.

Din păcate, nu am fost scutiți de avariile la apă, moment în care am fost la distribuirea apei potabile. A fost un gest uman, fără nici o intenție electorală sau politică, gest pe care am evitat să îl fac public, pentru că mi s-a părut normal să sar în ajutorul oamenilor.

În aceeași măsură, m-am asigurat în iernile mai grele că se face deszăpezire așa cum trebuie. Zi sau noapte, am fost pe teren să verific dacă utilajele erau la lucru, așa cum cereau contractele.

La testul cel mai important, al acestei pandemii din 2020, am înțeles că într-o perioadă în care materialele de dezinfecție se găsesc greu și la prețuri exorbitante, băcăuanii trebuie ajutați. Așadar, am donat câtorva asociații de proprietari materiale dezinfectante, mănuși, măști de protecție. Mi-am dorit să fac primul pas, până la achiziția pe care a făcut-o Primăria Municipiului Bacău în acest sens.

Fondurile europene, motor de dezvoltare

Cu un efort susținut, Municipiul Bacău a semnat în acești ani mai multe proiecte de finanțare cu fonduri europene. Toate investițiile sunt în primele faze de implementare, în diverse etape, de la proiectare, la licitație sau chiar aproape de finalizare. Este vorba, în total, despre 19 proiecte aprobate, cele mai importante fiind pe mobilitate urbană – sistem de management al traficului, modernizarea stațiilor de autobuz, piste pentru bicicliști, coridoare de transport public. La acestea se adaugă modernizarea și reabilitarea Creșelor 3 și 9 și a Liceului „Grigore Antipa”, Hub pentru tineret la fostul Cinema Orizont, investițiile de modernizare și extindere a Spitalului de Pneumoftiziologie și două proiecte pentru a apropia cetățenii de administrația locală. Valoarea totală: 41,2 milioane de euro.

În acești patru ani, am învățat că administrația înseamnă foarte multă muncă. Înseamnă gestionarea resurselor, folosirea lor acolo unde este cea mai mare nevoie, dar înseamnă și implicare. Nu se poate face doar din birou, ci ajungând în mijlocul cetățenilor, de aceea consider că modernizarea administrației va însemna în viitorul apropiat și implicarea mai mare a comunității, prin acea bugetare participativă. Am dobândit experiența atât de necesară pentru a merge mai departe în Primăria Municipiului Bacău! Cred că schimbările puteau fi mai vizibile dacă actualul primar ar fi avut capacitatea de a face echipă cu viceprimarii și nu ar fi luat din atribuțiile noastre, în mod repetat. Vă mulțumesc pentru ajutor și contez pe sprijinul dumneavoastră în continuare!” Dragoș Daniel Ștefan, viceprimarul municipiului Bacău