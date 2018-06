De 25 de ani, Centrul „Daniel” sădește speranță în sufletele familiilor care au copii bolnavi

Au trecut 25 de ani de când Centrul Daniel, situat în Bacău, pe strada Pictor Andreescu, nr. 5, a investit încredere și speranță în rândul semenilor aflați în suferință. Marioara Popa, președintele Asociației „Centrul Daniel”, spune că după toți acești ani de activitate în beneficiul copiilor și familiilor acestora, viața este un dar de la Dumnezeu. Fondatorul Centrului Daniel crede că viața ne pune la încercare uneori, iar dacă nu am trece prin clipe grele, nu am ști să le apreciem pe cele frumoase. Acesta este de altfel cursul natural al vieții.

De unde a pornit totul …

Povestea Centrului Daniel a început în urmă cu 25 de ani, pe 5 iunie 1993. Mai întâi a fost ideea înființării Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Neuromotor. Din păcate, acest proiect a început în urma unei tragedii. Marioara Popa este una dintre mamele care a trăit drama pierderii unui copil născut sănătos, dar care a fost diagnosticat mai târziu cu o boală necruțătoare. Mama îndurerată nu ar vrea să vorbească din nou despre trăirile care i-au marcat existența, însă, inevitabil, prin prisma obiectivului de activitate și a centrului care poartă numele copilului pierdut, amintirile dureroase sunt extrem de vii.

„Povestea mea se identifică în mare parte cu povestea Centrului de Recuperare Neuromotorie Daniel. Totul a început în anul 1985, când, fiul meu cel mic, Daniel, un băiat creol cu ochii verzi, plin de viață, inteligent, frumos, bine dezvoltat a început să aibă probleme precum pierderi de echilibru, dificultăți de vorbire, dificultăți de concentrare a atenției și probleme cu memoria. Avea 9 ani, când, în urma unor analize, diagnosticul a venit ca un trăznet: panencefalită sclerozantă subacută, pe scurt PESS, o boală virală care atacă sistemul nervos central”, declară Marioara Popa, vădit emoționată.

Din nefericire, după un timp, copilul a pierdut lupta cu boala. Descumpănită, mama s-a gândit că trebuie să facă ceva pentru copiii și familiile care se confruntă cu probleme similare. I-a încolțit în minte ideea unui centru de recuperare neuromotorie. Începutul s-a dovedit a fi anevoios, însă, Daniel i-a dat forța de a merge mai departe. La început, Marioara Popa a pus bazele centrului cu voluntari. A urmat apoi lupta birocratică cu sistemul anevoios. A răzbit în cele din urmă, iar accesul la fondurile europene a venit ca o mană cerească. Marioara Popa spune că i-a luat ceva timp să conștientizeze că trebuie să aplice metode și tehnici noi ca să construiască o matrice logică: a avut un scop, a urmat un vis și a atins obiectivul stabilit. Sufletul Centrului Daniel spune că a avut noroc de oameni care s-au pliat pe misiunea ei, a avut aproape sponsori și autorități care au manifestat compasiune, realizând cu toții că fac un lucru bun pentru comunitate.

„După ce l-am pierdut pe Daniel am trăit un sentiment de revoltă pentru că nu am putut face mai mult pentru el. La un moment dat, un medic i-a mai dat lui Daniel doar 6 luni de viață, iar cu ajutorul nostru a mai trăit 5 ani. După acest episod dureros, după Revoluție, am prins un moment favorabil și am fost inițiatoarea ideii construirii unui centru. Până la momentul 5 iunie 1993, toată munca mea a condus la ideea de a face un centru pentru copii bolnavi. Am construit și am dezvoltat acest proiect împreună cu oameni care iubesc copiii, cu persoane care au trăit experiențe similare sau cu părinți care s-au regăsit în povestea mea.”

Marioara Popa, președinta Centrului Daniel