Condei pe aripi de înger

Ceata de ziariști a Lumii Celeste s-a îmbogățit cu încă un nume: Ștefan Olteanu, iar condeiul lui este purtat acum spre această lume pe aripi de înger. Pentru că Fănică – așa cum îl alintam și noi, foștii colegi și prieteni și mulți dintre cei care doar îl cunoșteau – a avut toată viața și o figură angelică, de „copil mare”, dar și un suflet aidoma. „S-a înrolat” în noua grupare celestă chiar când tocmai împlinise 81 de ani. Era născut pe 23 august 1943, în orașul gălățean Berești, dar după studiile de filologie la Iași a devenit băcăuan și așa a rămas până în ultima clipă. Timp de peste 40 de ani a fost redactor la ziarele „Steagul roșu” și „Deșteptarea”, unde a scris preponderent despre evenimentele din sport, din învățământ sau din cultură. Dar rămâne, pentru totdeauna, „nașul„ imaginii din presă a celebrei noastre campioane Nadia Comăneci, despre care a publicat într-un cotidian național un veritabil serial imediat după momentul de nota zece la Olimpiada de la Montreal. Iar de puțin timp a scos și o carte de referință, „NADIA – MISS PERFECT. Povestea unei mari campioane”.

Ziaristul Fănică știa aproape totul despre orice. Te putea consilia oricând și o făcea cu seriozitate, nu ca un profesor rău, ci exact ca un frate mai mare. Avea un stil de lucru aparte: într-o zi am intrat în biroul lui, unde am văzut pe masă, ca de obicei, un teanc imens de hârtii și documente. Am îndrăznit să-l sfătuiesc să facă un pic de ordine, dar mi-a retezat imediat intenția bună: „Dacă le mișc de aici, nu mai găsesc hârtiile de care am nevoie când e cazul!”. Așa era Fănică, în meseria lui: „un împrăștiat superorganizat”!

Ți se încălzea sufletul când te întâlneai cu el. Am fost colegi și în Filiala Bacău a Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), dar el era și membru al Organizației Internaționale a Jurnaliștilor. Chiar în acest an, UZPR l-a propus pentru titlul de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău. Titlu care i-a fost acordat la finalul lunii mai, când a primit și „Cheia Orașului Bacău”. „Argumentăm această inițiativă – s-a arătat în expunerea de motive a Filialei UZPR – prin faptul că respectabilul nostru concitadin s-a implicat constant, cu pasiunea cercetătorului, timp de mai bine de o jumătate de secol, în realizarea, dar și în susținerea producțiilor jurnalistice, conferind ambelor sale preocupări, prin intermediul reportajelor, eseurilor, interviurilor, analizelor critice, precum și volumelor de carte recunoașteri la nivel național și internațional. Cu accent atât pe evoluția socială, cât și în privința analizei evenimentelor, în special sportive ori preocupărilor locuitorilor zonei sau ale societății românești, în ansamblul lor, prezența spirituală a omului de cultură s-a făcut simțită în editarea unor valoroase producții jurnalistice, remarcate fiind creațiile sale referitoare la descoperirea, în planul presei, a școlilor de gimnastică de la Bacău și Onești, el scriind ori vorbind în premieră națională la radio și televiziune, contribuind, astfel, la cunoașterea apariției mugurilor de performanță care au devenit, ulterior, celebritățile mondiale: Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Monica Roșu. De asemenea, a scris cu pasiune, documentat și constant, materiale publicistice referitoare la școlile de atletism, de box, de lupte, de handbal ori de volei băcăuane.”

Ștefan Olteanu a obținut și numeroase premii naționale și internaționale pentru reportaje și cronici pe teme sportive, culturale și sociale și a fost distins și la Galele UZPR din România pentru întreaga sa activitate. A fost cofondator al cotidianului „Deșteptarea” și al săptămânalelor „Moldova Sport” și „Fair-Play”. De asemenea, a fost un mentor dedicat, inițiind cursuri de jurnalism la Palatul Copiilor, la Colegiile Naționale „Ferdinand” și „Henri Coandă”, precum și la Universitatea „George Bacovia” din Bacău.

ŞTEFAN OLTEANU rămâne, prin creația și comportamentul său, un model de devotament civic și profesional și un stimulent pentru tineri în devenirea lor în viață.

Drum lin pe aripi de înger, Fănică, și Dumnezeu să te odinească de-a pururi!