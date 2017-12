Actualitate Colindul ne reamintește că trebuie să trăim frumos de Ion Fercu -

O tradiție minunată: în fiecare an, de Crăciun și de Paște, pacienții de la secția Psihiatrie a spitalului Buhuși primesc vizite speciale. În preajma Crăciunului din acest an, n-au lipsit colindătorii. Adolescenți ai Colegiului ,,Ion Borcea" Buhuși, coordonați de preotul prof. Mihai Macovei, i-au încântat pe pacienți cu grozavele lor colinde. A impresionat faptul că mulți dintre pacienți au cântat împreună cu adolescenții. Vocilor grupului de adolescenți și pacienți li s-au alăturat vocile și aplauzele primarului Vasile Zaharia, ale managerului spitalului, dr. Mouhannad Toron, ing. Constantin Poiană, managerul de calitate al instituției, ing. Elena Mitrea, coordonatorul activităților de la Casa de Cultură, ale salariaților secției. ,,Firește, n-au lipsit cadourile pentru pacienți. A fost o mare bucurie pentru ei. Au simțit că au venit sărbătorile. Sufletul poate fi vindecat și prin asemenea gesturi. A fost o atmosferă care m-a emoționat profund, așa cum mă emoționează orice manifestare de acest gen", ne-a spus managerul Mouhannad Toron. "De Crăciun, colindul răvășește frumos inimile noastre, ne oblojește răni ale sufletului, ne îmbogățește cu Speranță și Credință, ne apropie, ne aduce acasă, ne reamintește că trebuie să trăim frumos. Mă bucură faptul că adolescenții noștri au putut transmite aici acest mesaj", a adăugat preotul prof. Mihai Macovei.