Liderul național în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, companie cu capital integral românesc, Dedeman,instalează centrale electrice fotovoltaice pe acoperișurile a 28 de magazine din rețeaua proprie. Între primele magazine cu astfel de instalații vor fi și cele din Bacău Abatorului, Onești și Comănești.Investiția totală depășește suma de 4 milioane de euro.

Energia electrică produsă astfel va fi destinată exclusiv autoconsumului, iar perioada de utilizare a centralelor va fi de minimum 25 de ani. Proiectul va fi aplicat, însă, treptat în toată rețeaua de magazine Dedeman. Puterea totală instalată în cele 28 de locații va fi de peste 7 MWp și va asigura aproximativ 30% din consumul anual de energie electrică necesar desfășurării activității magazinelor.

Pentru realizarea acestui proiect au fost semnate contracte cu E.ON Energie România și cu Simtel TEAM, iar durata de implementare pentru prima etapă a investiției este de 12 luni din momentul semnării contractelor.

Centralele electrice fotovoltaice funcționează pe baza panourilor solare, care transformă direct energia luminoasă din razele solare în energie electrică, fără emisii de substanțe nocive în atmosferă.

„Am făcut această investiție cu gândul la viitor. Pe lângă aspectele de ordin financiar, am luat în calcul și efectele benefice pe care generarea de energie verde le are asupra mediului înconjurător. Energia solară este o sursă de energie curată și inepuizabilă și trebuie să învățăm s-o exploatăm cât mai corect și cât mai mult posibil. Natura ne-a oferit dintotdeauna mijloacele și condițiile necesare unui trai bun. Acum mai mult ca oricând trebuie s-o răsplătim, la rândul nostru, prin grijă și eforturi permanente orientate către o dezvoltare sustenabilă.”

Dragoș Pavăl, președintele companiei Dedeman.