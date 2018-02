Ce facem în weekend?

După încă o săptămână care a zburat ca vântul, weekendul ne bate la ușă. Odată sosit, primim și veștile bune din sectorul activităților de petrecere și relaxare.

La început intră în scenă cele două premiere pe care le puteți viziona la Cinema City. Primul film, „Cincizeci de umbre descătușate” (Fifty shades freed˝), este un thriller romantic cu Arielle Kebbel, Luke Grimes și Dakota Johnson, în regia lui James Foley. A doua peliculă, „Strigă-mă pe numele tau” (Call me by your name), este nerecomandată spectatorilor sub 15 ani și îi aduce în rolurile principale pe Armie Hammer, și Michael Stuhlbarg, în regia lui Luca Guadagnino.

Acest sfârșit de săptămână pare destul de bogat în sfera petrecerilor, după cum urmează:

Vineri – de la ora 22.00, Trupa COCO Live concertează în Beraria Valhalla. După o perioadă de 10 ani petrecuți la formația Compact, unde a avut un rol important la renașterea formației, s-a hotărât să părăsească proiectul Compact din motive personale. Adrian COCO Tinca a decis să-și înființeze la Brașov formația de muzica rock „Trupa COCO”. Începând cu anii 1990 a revoluționat scena muzicală românească (la propriu) prin compania COCO SOUND&LIGHT EQUIPMENT, organizatoare de producții muzicale și scenotehnice. COCO pornește pe un nou drum alături de: Robert Rîșteiu- tobe, Alexandru Ardelean-chitară solo și Monel Puia-keybord. Suport artist, 30 lei.

Tot vineri, de la ora 22.00, Mixology Pub vă invită la Karaoke Dance Night.

Sâmbătă – începând cu orele 20.00, Bacchus Bistro Chic vă invită alături de DJ Corr și membrii Haka Club la o seară Latino Party, iar de la ora 22.00 la Cafea cu Lapte are loc petrecerea „Out With The Old, In With The New”.

Duminică – de la ora 20.00, la Berăria Valhalla va avea loc spectacolul de Stand-up cu Doina&Tiberiu. Doina Teodoru. Unii spun că este o scorpie. Alții spun că este o fată care își joacă bine rolul. Unii spun că au cunoscut-o și este foarte periculoasă.

Alții chiar au cunoscut-o și știu exact cum este ea. Unii spun că e doar o actriță bună. Alții spun că nu e o actriță bună. Spun că e cea mai bună. Unii sunt de părere că nu se descurcă pe scenă și nu înțeleg de ce e atât de admirată. Alții spun că e desăvârșită și nu-și pot dezlipi ochii de la ea. Nimeni nu e perfect. Nici Doina. Singurul lucru important este că toată lumea vorbește despre ea…

Tiberiu Popovici este, la doar 33 de ani, unul din veteranii stand-up comedy-ului românesc. A debutat în 2005, când acest gen de spectacol se practica într-un singur club în toată țara. Suport artist: 35 lei.

Și dacă e duminică, sigur avem invitație la teatru. Astfel, cei mici sunt invitați la Teatrul Municipal „Bacovia” de la ora 11.00, la spectacolul «Regele Minicinoșilor» de Gheorghe Balint. Distribuția: Siegfried, regele – Marian Puiu Gheorghiu;

Gogo, bufonul – Laurențiu Budău; Frantz, soldatul – Mihai Chihaia; Amadeu, ministru – Tiberiu Gabor-Bitere; Otto, ministru – Ion Coșa; Rita, fetița – Ilinca Istrate; Gertrude, mireasa limbută – Alina Vasilica Neagu; Mimi, mireasa mută – Andreea Sandu. Regia artistică și scenariul: Gheorghe Balint. Scenografia: Rebecca Balint și Gheorghe Balint.

Muzica: Ciprian Manta.

Publicul larg, este așteptat de la ora 18.00 la premiera spectacolului «Uciderea lui Gonzago», o adaptare după Nedealko Iordanov; traducere Elvira Rîmbu; versiune scenică: Dumitru Lazăr Fulga

Spectacolul «Uciderea lui Gonzago» se remarcă prin ilustrarea conceptului de teatru în teatru. Trecând de firul narațiunii, piesa constituie un pretext pentru a prezenta condiția artistului.

Distribuția:

Polonius – Ștefan Hagimă; Charles – Ion Goranda; Elisabeth – Firuța Apetrei; Ofelia – Alina Simionescu; Amalia&Regina – Denise Ababei; Horațio – Valentin Braniște; Benvolio – Tudor Hurmuz (debut); Henric – Bogdan Buzdugan; Sufleur – Dumitru Rusu; Călău&Rege – Ștefan Alexiu; Hamlet – Bogdan Matei. Voce Regină – Daniela Vrânceanu.

Regie&Decor – Dumitru Lazăr Fulga.

Costume – Cristina Ciobanu.

Ambianță sonoră – Mirel Vrânceanu.

Video – Ovidiu Ungureanu.