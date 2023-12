Bacăul, reprezentat la un eveniment jurnalistic internațional în Iași

La Palatul Roznovanu, din Iași (Primăria municipiului), a fost lansată, într-un eveniment internațional organizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și al Primăriei Municipiului Iași, cea de a zecea carte scrisă de jurnalistul, scriitorul și omul de televiziune Petru Frăsilă (TeleMoldova Plus & Prima TV Iași), membru al Filialei Bacău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR). Cu acest prilej, au fost lansate și TeleMoldova Plus Londra, postul de televiziune ASKRO TV Londra și revista „Ambasador pentru România“ Londra Radio și M Plus Pașcani.

Cartea lansată este „Libertatea de a fi. Povara normalității”, apărută în acest an la Editura „Detectiv literar”, din București, manageriată de Firiță Carp, membru al Filialei Bacău Cultul Eroilor și al Juriului de onoare, disciplină și arbitraj al UZPR.

La evenimentul intitulat „Mundus et nos“ („Lumea și noi“) și moderat de excelenta și eleganta jurnalistă Petronela Cotea-Mihai, de la Radio Iași, au participat și președintele Filialei Bacău a UZPR, Cornel Cepariu, și secretarul Filialei, Petru Done.

Despre eveniment și despre cartea lansă și autorul ei au vorbit, între alții, invitații speciali Mihai Chirica – primarul Iașilor, Firiță Carp, prof. univ. dr. Constantin Lupu (consilier al secretarului de stat Gheorghe-Florin Cârciu de la Departamentul Românilor de Pretutindeni), Emilian Marcu, George Daraban (manager Askro TV Londra), Laurențiu Calomfirescu (producător Askro TV Londra), Cristiana P. Bota (revista „Ambasador pentru România), prof. univ. dr. habilitat Dragoș Vicol, Cornel Cepariu, conf. univ. dr. Daniela Gîfu, prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu, prof. univ. dr. Grigore Tinică și prof. univ. dr. Tudorel Toader.

La eveniment au susținute și momente muzicale Corul de copii al Municipiului Iași, dirijat de Raluca Zaharia, violonista Oana Bârsan și pianistul Luis Ursache, artiști ai Ansamblului Profesionist „Ciprian Porumbescu” al Consiliului Județean Suceava.

În acest cadru oficial a fost semnat și protocolul de parteneriat IAȘI – LONDRA, pentru lansarea Radio M Plus (90,1 FM) Pașcani, a TeleMoldova Plus Londra, a postului de televiziune ASKRO TV Londra și a revistei „Ambasador pentru România“ Londra, aceste două din urmă proiecte fiind finanțate de Departamentul Românilor de Pretutindeni.

La final, Filiala Județeană Bacău Cultul Eroilor a oferit jurnaliștilor și scriitorilor Petru Frăsilă și Firiță Carp medalii „Centenarul Eroul Necunoscut” bătute în anul în care este marcat Centenarul, 2023, de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Petru Frăsilă: „Am inițiat, cu acest prilej, o manifestare pe care o dorim perenă, «Mundus et nos. Colocviile TeleMoldova Plus», cu prima ediție pe 7 decembrie 2023. Se împlinesc 32 de ani de la apariția primei televiziuni private din Iași, Tele M. Foarte important este însă că, din acest moment, TeleMoldova Plus va emite în duplex cu studioul din Londra. Astfel, personalități, oameni de seamă și oameni obișnuiți din România vor putea comunica pe această cale cu prietenii, cunoștințele sau rudele din diaspora. Mulțumesc publicului și celor care ne-au susținut de-a lungul anilor, tuturor celor care ne susțin în continuare pentru a deveni o televiziune internațională.”