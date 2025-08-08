Bacău: Două proiecții de film în aer liber, în Parcul Catedralei

În acest weekend, cinefilii băcăuani au parte de o surpriză: în Parcul Catedralei vor fi proiectate două filme în aer liber, nu unul ca până acum.

Proiecțiile vor avea loc vineri și sâmbătă, de la ora 21:00, iar accesul este liber, a anunțat primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Vineri, publicul va putea urmări „Jumanji: The Next Level”, o aventură plină de umor și acțiune în care patru prieteni revin în jocul video magic, descoperind că lumea din interior s-a schimbat radical. Ca să supraviețuiască, trebuie să treacă prin deșerturi, munți și jungle, asumându-și noi identități și abilități.

Sâmbătă, ecranul se va umple de culoare cu „Luca”, filmul de animație Pixar despre doi băieți care trăiesc o vară de neuitat pe coasta Italiei. Aventurile lor ascund însă un secret: cei doi sunt creaturi marine care, odată ieșite din apă, capătă înfățișare umană.