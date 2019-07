Au făcut contestații la Bac și s-au înscris în lista de 10 (zece)

Au avut încredere în propria persoană, în ceea ce au învățat de-a lungul timpului, au știut cât s-au pregătit și ce au scris în teza de examen, au vrut să fie în frunte, au depus contestație, au riscat și au câștigat. Vorbim de încă trei absolvente de liceu din Bacău, care, după afișarea rezultatelor finale de la Bacalaureatul 2019, s-au înscris cu succes, meritat și fără emoții în lista absolvenților de 10 (zece).

Așa cum am prezentat în edițiile anterioare ale Deșteptării, în acest an județul Bacău a avut 7 medii de 10 (zece) la prima sesiune (iunie-iulie) a Bacalaureatului 2019. Careul de… decari băcăuan au fost stabili înainte de contestații, prin Mateea Țacu, absolventă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, Mălina Ghebu, absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău, Teodora Mihai, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău și Andrei Badea, absolvent al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” Onești, pe care i-am prezentat în ediția din 9 iulie. După contestații, în lista absolvenților de 10 la Bac s-au mai adăugat trei… ași, respectiv: Mălina Crudu, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, Raluca-Nicoleta Iosub, absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău și Delia-Maria Mateeș, absolventă a Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești.

Mălina Crudu, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău:

„Vrănceana” Mălina a obținut, înainte de contestații, 10 (zece) la Matematică, tot 10 (zece) la Informatică, dar la Limba și literatura română scris a fost notată cu 9.30. A constatat nota și a reușit! Ce ne-a declarat… „la cald”, după aflarea rezultatului?

„Dacă au fost emoții la examenul de bacalaureat? Mereu există emoții! Contestația am făcut-o dintr-un impuls care s-a dovedit a fi cea mai bună decizie de moment pe care am luat-o până acum. Dau timpul înapoi acum și spun că anii de liceu au fost plini. Plini și de urcușuri, și de coborâșuri. A fost o experiență solicitantă, dar mereu am știut ceea ce îmi doresc așa că eu doar mi-am urmat visul. Secretul performanței? Succesul este de fapt un amestec de perseverență, muncă și un gram de noroc. Mereu am învățat pentru mine, nu m-am dat bătută și pot spune că sunt înconjurată de oameni care m-au susținut necondiționat. Ce va urma? Am mai multe opțiuni, dar centrul universitar spre care mă îndrept este Clujul. Voi aplica la Facultatea de Matematică-Informatică și la Politehnică. Momentan nu am decis dacă mă îndrept spre partea teoretică a domeniului tehnic sau spre cea practică. Pentru mine străinătatea nu reprezintă momentan o opțiune, simt că mă dezvolt la fel de bine și la o facultate din România. Transmit, cu această ocazie, și un mesaj pentru viitorii liceeni: Să nu renunțe în a avea încredere în ei și să valorifice fiecare clipă pentru a evolua!”

Raluca-Nicoleta Iosub, absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău:

„Ferdinandista” Raluca-Nicoleta a obținut, înainte de contestații, 10 (zece) la Limba și literatura română scris, tot nota maximă la Biologie, dar la Matematică a fost notată cu 9.90. A constatat nota și acum are media finală de 10 pe linie la examenul de Bacalaureat. Cum au fost anii de liceu pentru ea și ce va face în continuare? O lăsăm să ne răspundă:

„Cei patru ani de «Ferdinand» au însemnat o continuă competiție cu mine însămi, pentru că, în opinia mea, pentru a reuși trebuie să ne raportăm la propriile ambiții. Notele obținute la examenul de Bacalaureat au fost o surpriză plăcută, care însă nu ar fi fost posibilă fără domnii profesori și fără susținerea părinților. Înaintea contestațiilor eram convinsă că mi s-a scăzut nota pentru o explicație pe care am dat-o, așa că am decis să-mi încerc norocul!

Nu cred că există neapărat o cheie a succesului în obținerea acestor rezultate, ci, mai degrabă, trebuie să fii organizat, să îți stabilești un plan de învățat și să-ți urmărești prioritățile. Pentru că am învățat constant, clasa a XII-a nu mi s-a părut atât de aglomerată. Chiar am avut timp să fac tot ce am vrut, de la ieșiri cu prietenii până la excursii, în afară de tot ce a însemnat și școală, bineînțeles.

Mai departe aș vrea să urmez Facultatea de Medicină în București, întrucât îmi place să-i ajut pe ceilalți și consider că lucruri minunate se pot realiza și în țara noastră, atât timp cât există voință.”

Delia-Maria Mateeș, absolventă a Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești:

Oneșteanca Delia-Maria a obținut, înainte de contestații, 10 (zece) la Chimie, dar la Matematică a fost notată cu 9.80, iar la Limba și literatura română scris cu 9.30. A constatat ambele note, iar acum e cu adevărat învingătoare. Așa cum a fost mereu!

Încrederea în propriile capacități și performanța pe care a realizat-o Delia sunt salutate de către oneșteni, care au apreciat foarte mult și curajul său de a contesta două note. „Ai dat dovada că ești stăpână pe tine, este un mare curaj! Ești un fenomen!” – este un mesaj de încurajare pentru succese și mai mari pe mai departe, care i-a fost adresat tinerei performere din Onești pe o rețea de socializare. „Izvorul” puternicei perseverențe l-a dat, „pregătirea foarte temeinică pentru examenul de bacalaureat. Ea nu a lăsat nimic la voia întâmplării! La aflarea primelor rezultate ale acestui examen ea a verificat baremul și a plâns când a observat că merita media 10 la Matematică, obiect de studiu pe care îl îndrăgește foarte mult! ”- după cum ne-a mărturisit Dana Mateeș, mama tinerei. Aceasta ne-a mai declarat: „Bine că i-au fost recunoscute mediile! Acum mă minunez când văd că nu mai este tristă!” Pasionată de Chimiei, pentru a duce „ștafeta petrochimiei oneștene” în lume, Delia-Maria Mateeș (a cărei mamă lucrează la Chimcomplex SA Borzești în funcția de economist), dorește ca să urmeze cursurile din acest domeniu la HZ University of Applied Sciences din Vlissingen, Olanda. Dorința ei de a învăța în străinătate a fost aprinsă odată cu participarea la o mobilitate în Franța în cadrul Programului Erasmus + în care a fost cuprins Colegiul Național ”Grigore Moisil” din Onești. „Am trăit acolo o experiență frumoasă, am văzut cum este structurat învățământul, cu oportunități de a face multe experimente în laborator și de aici a venit hotărârea de a urma o universitate din străinătate”, ne-a declarat chiar Delia-Maria Mateeș.

Un mesaj frumos a venit și din partea prof. Mărioara Brescan, director al Colegiului Național „Grigore Moisil” din Onești, care ne-a declarat: „Rezultatele de la examenul de bacalaureat confirmă încă o dată seriozitatea și perseverența cadrelor didactice de la colegiul nostru pentru a obține succese dintre cele mai mari. Ne mândrim cu media 10 obținută de Delia-Maria Mateeș, șase absolvenți ai noștri au reușit să se bucure chiar de câte două note de 10 la examenul de bacalaureat, iar în total avem 31 note de 10! Colegiul Național «Grigore Moisil» din Onești se plasează printre primele colegii din județul Bacău.” (Ion Moraru)