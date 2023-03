Atelier de lucru ,,ALPI” la Şcoala Gimnazială ,,Mihai Drăgan” Bacău

În perioada 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2022, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Drăgan” Bacău a derulat proiectul Erasmus+ ALPI (Animarea Lecţiilor Prin Improvizaţie). Efectele ALPI încep să prindă contur prin diverse activităţi care au ca scop multiplicarea rezultatelor proiectului şi asigurarea că obiectivele propuse determină în continuare orientarea spre a găsi soluții împotriva pasivismului la ore: stimularea, creșterea interesului elevilor pentru lecții/școală; dezvoltarea utilizării TIC /a jocurilor în curriculum standard şi în curriculum la decizia şcolii; îmbunătățirea și perfecționarea abordărilor, metodelor, strategiilor, tehnicilor didactice; stabilirea unei culturi a incluziunii și inovației în școală, deschizând-o către Europa, internaționalizând-o.

În acest sens, în ziua de 28 februarie 2023, cadrele didactice ale şcolii au petrecut o ultimă după-amiază de iarnă, anticipându-l pe 1 Martie ,,altfel”, sub egida Erasmus+ALPI, în cadrul Atelierului de lucru ,,ALPI”, propus de echipa de implementare a proiectului. S-a creat o ocazie extraordinară de a împărtăși împreuna metode, experiențe și o altă stare de spirit sub cupola ,,Mihai Drăgan”.

În cadrul atelierului, s-au prezentat metode de predare moderne învăţate în perioada mobilităţilor pentru formare Erasmus+ ale Proiectului KA101-079400:

C1-Tico Training – ”Teaching Is Innovation, Communication And Outdoor Education” – prof. Racoviţă Daniela şi prof. Săndulache Daniela

C2 ”How To Make Your School More International”- prof. Ghiciuşcă Cristina şi Sabău Lidia

C3-”Digital Turn- How To Make Your School More Digital”- prof. Bordeianu Lăcrămioara şi prof. Costea Delia

C4-,,Integrated Curriculum-Teaching Global Skills!”- prof. Drăgoi Alina şi prof. Bostan Mihaela

C5-”Sustainability – Teaching Eco Skills”- prof. Chiriac Claudia şi prof. Bugaciu Alexandra.

C6-”Learning Fun And Games-Teaching Methodology for Primary School”- prof. Vrânceanu Irina şi prof. Cazacu Oana.

Din metodele prezentate amintim:

Instrumente digitale (Digital Tools) – Cum să folosim diferite instrumente digitale în procesul educativ, făcând lecțiile mai interactive și mai interesante pentru elevi, atât la predare, cât și in timpul evaluării? O metodă facilă de a trimite informațiile către elevi, fie ele, prezentări, teste sau diferite sarcini de lucru, este prin crearea unui cod QR. Elevii il vor scana si vor putea rezolva sarcinile de lucru trimise astfel. Astfel se va observa o economisire a hârtiei sau a altor materiale. Oglindirea ecranului (Screen mirroring) îi ajută pe elevi să-și prezente ecranul tabletei lor pe un proiector mare fără a se deplasa. Aceasta este posibilă prin Google Chromecast, un dispozitiv care se conectează direct la portul HDMI de la proiector. Miracast sau Screencast este o altă tehnologie care ajută la proiectarea wireless de pe un anumit device (laptop, tabletă, telefon) pe un ecran mai mare, făcând un stream de imagine și sunet. Cu ajutorul acestor dispositive, elevii își pot prezenta ceea ce au lucrat pe tabletă direct de la banca lor, făcând vizibil ecranul lor direct pe proiectorul mare.

Investigația prin interviu: ex. tema: Țara mea- Portul popular din zona natală. Elevii primesc sarcina de a realiza un scurt interviu unor persoane apropiate, pentru a culege informații referitoare la portul popular din zona în care locuiesc şi pregătesc un set de întrebări. Se foloseşte următorul ghid de interviu: Discutați cu părinții/bunicii, apoi încercați să faceți o scurtă descriere costumului popular din zona natală (chiar dacă nu mai există astăzi în lada de zestre), răspunzând la setul de întrebări pregătit. Elevii iau interviuri părinților, bunicilor, rudelor apropiate și realizează propriile materiale și produse în urma investigației, alegând modalități de lucru cât mai originale: postere; desene; eseuri; fotografii; înregistrări video, prezentări PPT; filmulețe folosind diverse aplicați (de ex. Quik). Se poate lucra individual, dar şi pe grupe. „Munca pe teren“ ȋi pune pe elevi ȋn contexte noi de ȋnvățare: să adreseze întrebări, să comunice cu diferite persoane, să selecteze şi să organizeze informațiile ȋn funcție de anumite criterii. După care urmează prezentarea materialelor și a produselor activității se face ȋn manieră proprie. Informațiile descoperite vor putea fi folosite și cu alte ocazii, la discipline precum limba română, istorie, geografie, educație civică.

Masa de tenis (Tennis game). Această activitate are ca scop verificarea lecturii propuse de profesor, așa numita lectură suplimentară sau poate fi aplicată pentru verificarea cunoștințelor din lecțiile susținute anterior/unitatea de învățare, fiind totodată un exercițiu dinamic care implică întreg colectivul. Profesorul împarte clasa în două echipe, astfel încât să existe echilibru. Apoi, elevii formează perechi și se așează față în față, asemenea unui reporter-intervievat. Elevilor li se oferă o temă (De exemplu, titlul unei cărți citite ,Războiul care m-a făcut să trăiesc” de Kimberly Brubaker Bradley). Elevii își adresează pe rând întrebări, maximum 10 (numărul variază în funcție de timpul alocat). Atunci când se primește un răspuns greșit, se schimbă partenerul, adresându-i alesului întrebarea, apoi se continuă, cu același coleg, până la epuizarea întrebărilor pregătite sau până se greșește. Se reia cu un nou coleg liber sau se așteaptă. La final, elevul care a propus întrebarea dezvăluie răspunsul corect, explicând și motivul pentru care răspunsul este cel corect. La alte activități, procesul poate fi reluat cu același partener sau cu alți colegi. În online, elevul poate adresa întrebarea pe platformă, iar răspunsurile se pot da în chat, chiar și număra cele corecte, astfel realizându-se un clasament.

Explorarea lumii Strawbees ca instrumente pentru a construi orice prin imaginaţie. Elevii se vor familiariza cu diferite tipuri de conectori Strawbees și vor explora construcția prin proiectarea de articole folositoare în diverse situaţii. Construirea de articole este o activitate care îi va încuraja pe elevi să recreeze idei prin intermediul Strawbees folosindu-şi imaginația. Aceștia își vor integra propriile construcții în scenarii de joc imaginar. Se va observa jocul de construcție ghidat în care vor începe să perfecționeze vizualizarea spațială și rotația mentală atunci când realizează articole 2D sau 3D, atunci când pun împreună elementele construite într-o varietate de moduri, jocul cu strawbees este un joc divergent care îi poate pregăti pe copii să gândească creativ și să rezolve mai bine problemele.

Cursul Teaching Eco Skills ne-a introdus în studiile despre viitor și gândirea viitorului, ne-a învățat cum să găsim alternative, a oferit modalități practice de a face față problemelor dificile de mediu cu elevii. Criza climatică dezbătută la curs, a cărei severitate și urgență este cel puțin la fel de mare ca cea a încălzirii globale este pierderea biodiversității. Pentru aceasta am lucrat diferite activități cu toţi colegii, pe echipe, efectuând teme diferite precum pierderea biodiversității, economia circulară, comportamente ecologice. Cursul ne-a propus să prezentăm elevilor și Veşti bune despre viitor.

Beneficiile învățării prin aceste metode culese şi alese din participările la evenimentele internaţionale ale profesorilor noştri sunt: încurajarea elevilor pentru a încerca lucruri noi, îmbunătățirea aptitudinilor de cooperare și lucru în echipă, aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice; de asemenea, ajută elevii să se adapteze la situații noi, formează abilități de rezolvare a problemelor prin implicarea creativității.

Atelierul derulat a fost o experienţă inedită care ne-a solicitat, pe lângă abilităţile de comunicare, și pe cele creative, tehnice și de lucru în echipă.