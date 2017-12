Actualitate Aproape 20 de noi polițiști în Bacău de Comunicat de presa -

19 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne şi-au început astăzi activitatea la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău Miercuri, 27 decembrie a.c., 19 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne s-au prezentat la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, pentru a fi numiţi în funcţie potrivit pregătirii. Cei 19 agenţi, absolvenţi ai Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" din Câmpina şi ai Şcolii de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca, au fost repartizaţi structurii de ordine publică şi îşi vor desfăşura activitatea în mediul rural şi urban. Conducerea inspectoratului a transmis tinerilor absolvenţi să poarte cu demnitate şi mândrie uniforma de poliţist.