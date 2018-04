Cine ar fi crezut că sala de spectacole a Teatrului de Vară „Radu Beligan” ar putea fi neîncăpătoare? Ei bine, acest lucru s-a întâmplat joi, 12 aprilie. Și asta datorită unui spectacol extraordinar pus în scenă de Trupa Artizan la aniversarea primilor cinci ani. Intitulat „Artizan & Friends”, spectacolul i-a reunit pe membrii trupei Artizan cu prietenii lor care au fost pe scenă dar și în public. Spectatorii au fost super încântați de atmosfera creată de toți cei care au evoluat pe scenă, savurând fiecare moment în parte.

Show-ul a debutat cu o prezentare a proiectului „Artizan”, după care membrii trupei au interpretat piesa „Let me entertrain you”, urmat de un colaj modern însoțit de un moment coregrafic asigurat de trupa de dans „Sweet Desister” a Academiei de Dans Adamas Bacău. Spectacolul a continuat cu prestații ale Trupei Rao din Iași și ale lui Valy Stoleru, după care „artizanii” au susținut un nou colaj însoțit de coregrafia dansatorilor sportivi de la Clubul Adamas. Atmosfera a fost încărcată de emoții de către Vasilica Tătaru care, contar așteptărilor, a cântat muzică ușoară. Solista de muzică populară a interpretat piesele „Iartă-mă” și „Prieten drag”.

După un moment de rock și twist, George Cojocărescu a interpretat „Cântă cucu-n Bucovina” și „Mărie, Mărie”. Au urmat în concert Simona și Alexandru Micu (Trupa Melodi) și Tupa Memori condusă de Claudiu Filip. Cel mai așteptat moment al serii a fost oferit în finalul show-lui de invitata specială Luminița Anghel care a interpretat mai multe hit-uri, „Let me try”, piesa cu care artista a reușit cea mai spectaculoasă clasare a României la Eurovision (locul III în 2005) fiind cea mai apreciată de public.

Spectacolul a fost unul remarcabil și va rămâne cu siguranță în amintirile frumoase ale băcăuanilor. Trupa Artizan a evoluat în formula „standard”: Dan Vrînceanu, Andreea Vetrea (Gheorgheș) și Emi Șiler – soliști vocali; Sebi Păun – saxofon; Dănuț Gheorgheș – clape; Sandu Bîrlenghea – bass; Marius Aluncăriței – chitară și Gelu Zavate – tobe.

„Sunt foarte mulțumit de faptul că spectacolul a ieșit foarte bine și că am fost înconjurat de prieteni atât pe scenă cât și în public. Consider că acest eveniment a fost un tribut adus publicului băcăuan care trebuie să primească muzică adevărată, live, muzică de toate genurile și de bună calitate. Am avut invitați de valoare. A fost un spectacol pe care noi cu bucurie l-am adus băcăuanilor. Ne-a bucurat enorm faptul că prima noastră piesă, «Inimă Haimana» a captat atenția celor prezenți”

„Suntem încântați de faptul că i-am putut sprijini pe prietenii de la Trupa Artizan cu momentele noastre coregrafice, momente care considerăm noi au dat o greutate mai mare spectacolului. Ca de fiecare dată, noi cei de la Adamas sprijinim orice eveniment care este în beneficiul comunității, pentru că trebuie să subliniem că și noi băcăuanii avem valori care merită promovate. La mulți ani Trupei Artizan și la mai multe evenimente de acest nivel.”

Romeo Tanasă, coregraf Academia de Dans Adamas Bacău.

„Am venit la acest concert să susțin Trupa Artizan. Pe noi ne leagă o prietenie de foarte mulți ani și o concurență constructivă care nu poate decât să ne întărească, drept dovadă avem și un public comun. Nu puteam rata un asemenea eveniment care este bine venit pentru Bacău. Și asta pentru că trebuie dezvoltată pepiniera de artiști din Bacău.”

Valy Stoleru

„Cu bucurie am luat parte la sărbătoarea Trupei Artizan la cei cinci ani de existență. Suntem prieteni și foști colegi de liceu. Foarte interesant pentru mine a fost faptul că, deși eu am în repertoriu piese de muzică populară, de această dată am cântat muzică ușoară. Este pentru prima dată într-un spectacol când am cântat muzică ușoară și mă bucur că am reușit să încânt publicul cu prestația mea. Cu Trupa Artizan m-am mai întâlnit la mai multe evenimente, în cadrul unor spectacole dar de fiecare dată eram fiecare dintre noi pe nișa noastră. Spectacolul din această seară a avut o distribuție demnă de toată recunoștința băcăuanilor. Le doresc celor de la Artizan să fie sănătoși și să le așeze Dumnezeu drumul în așa fel să nu fie cu vicisitudini, să aibă succes și să fie creativi.”

Vasilica Tătaru

„Am venit cu gânduri bune și este o mare plăcere să fim alături de Trupa Artizan, mai ales că noi și Dănuț suntem și cumetri. Trupa Artizan este o trupă foarte bună, care oferă încredere, iar noi ca și colaboratori îi susținem în toate formele.”

Alexandru Micu, Trupa Melodi Bârlad

„Suntem onorați de invitația pe care am primit-o de la Trupa Artizan. Suntem prieteni dar și colegi de breaslă din punct de vedere profesional. Este o inițiativă lăudabilă dar și o strategie de marketing foarte bine pusă la punct. Sunt cinci ani de Artizan, cinci ani de muzică bună pentru comunitatea noastră.”

Claudiu Filip, liderul Trupei Memori

Luminița Anghel, invitat special

-Publicul vă identifică cu succesul de la Eurovision 2005.

-Într-adevăr. Pentru mine a rămas cea mai frumoasă experiență profesională din viața mea, pentru că este una de top, în sensul că s-a adresat unui public foarte diferit și foarte numeros, cunoscându-se că Eurovisonul, ca vizibilitate, este al doilea după Oscar. Înregistrarea de atunci este urmărită în continuare de milioane de oameni pe youtube. „Let me try” este un hit care are în continuare priză la public chiar dacă au trecut 13 ani de atunci. Cred că am făcut o figură destul de bună pentru România la vremea respectivă.

-Mai este Eurovisionul astăzi la fel de puternic?

-În Europa este la fel de puternic. În România, oamenii se împart în două tabere. O tabără care nu dau doi bani pe acest fenomen și o tabără cu cei care încă mai cred că România mai poate să facă o performanță bună acolo. Sunt în continuare țări, cum ar fi cele nordice, care pun mare preț pe această competiție.

-Un alt reper în cariera dvs. a fost „Cerbul de Aur”.

-Așa este. În 2001. A fost pentru prima dată în istoria acestui festival când un român a avut voie să participe cu o piesă din repertoriul internațional. Am participat cu piesa Larei Fabian – Je t’aime și am luat locul I la secțiunea pop. La momentul acela Trofeul l-a luat Proconsul, iar eu am mai luat premiul de popularitate.

-În ultimii ani ați fost ținta presei mondene care s-a axat foarte mult pe situația copiilor dvs.

-Au trecut trei ani de atunci. Nu-mi place să vorbesc despre asta, dar sunt trei ani de zile de când m-au lăsat în pace. Consider că presa tabloidă nu este presă. Nu poți numi niște oameni care intră cu bocancii în viața ta și în viața unui om care a făcut lucruri frumoase pentru peisajul muzical românesc, nu cred că pot fi numiți jurnaliști. Trebuie să subliniez că presa din București este de o asemenea factură, presa din provincie fiind mult mai cuminte și care mai ține cont de valorile culturale. În București se ține cont de can-can, de viața personală, de alte aspecte decât cele profesionale.

-Viața dvs. s-a schimbat foarte mult după ce ați născut. Sunteți o persoană credincioasă?

-Da, sunt credincioasă. Nu există zi de la Dumnezeu în care să mă trezesc și să nu-I mulțumesc pentru ceea ce am. N-am dorit niciodată bogății, averi mari sau lucruri de neatins. Sunt foarte fericită pentru că la categoria mea de vârstă sunt un artist căutat și am foarte multe concerte, fac parte dintr-o elită care este tot timpul căutată când este vorba de concertele mari din București. Sunt fericită că am o familie frumoasă și un copil sănătos, un soț care mă iubește și asta e tot ce îmi doresc. Cred că am evoluat spiritual în ultimii ani de zile și m-a ajutat foarte mult și această credință în Dumnezeu.

-Vă amintiți când ați fost ultima dată în Bacău?

-Ultima dată am fost în toamna anului trecut când am fost în juriul unui festival care a avut loc la Teatrul Bacovia și tot atunci am susținut și un recital. Anul trecut a fost cel mai bogat an al meu în jurizări. Cred că am fost în peste 30.

-Cum apreciați publicul băcăuan?

-Extraordinar. Publicul de Moldova în general este un public fabulos. Am fost și la Suceava și la Iași și în Bacău și rămân la părerea că publicul moldovean este cel mai bun public din România.

-Ați fost la spectacolul Trupei Artizan, de care vă leagă o frumoasă prietenie. Cum ați legat această prietenie?

-A fost spontană. Ne-am întâlnit anul trecut la o nuntă la Buzău, unde Trupa Artizan era angajată iar eu invitată. Eu am făcut un dar celor tineri căsătoriți și pentru toată lumea și am cântat, acompaniată de Artizan. A fost un moment reușit și am rămas prieteni. Apoi mi-au povestit de acest moment aniversar, m-au invitat și am venit cu mare bucurie la acest eveniment. Sunt foarte buni, extrem de talentați, sună foarte compact și foarte puternic muzica lor și felul în care prestează pe scenă.

Le urez tuturor băcăuanilor să aibă parte de multă fericire și armonie, să fie binecuvântați, să fie sănătoși și să se iubească. Să nu uite că cel mai simplu pe lumea asta este să facem bine, și binele nu costă nimic, iar atunci când faci bine este imposibil să nu-ți fie bine și ție.

