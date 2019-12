Duminica a III-a din Advent pune un accent deosebit în liturgia cuvântului pe a doua venire a lui Isus cu un scop bine definit: întărirea credinţei spre o mai mare bucurie a inimii.

Crăciunul, momentul istoric în care Cuvântul lui Dumnezeu făcut om apare în lume, reprezintă începutul mântuirii.

Din închisoarea în care Irod îl aruncase, Ioan Botezătorul urmărea activitatea lui Isus. Ştia că este Mesia, dar comportamentul lui, atât de diferit de cel prorocit, îl lăsa uimit… Orice om trece prin noaptea credinţei. Ucenicii lui Ioan aveau mai mare trebuinţă de a fi lămuriţi şi luminaţi. Ucenicii lui Ioan nu vedeau cu ochi buni cum Isus creşte în ochii lumii ca Mesia, iar învăţătorul lor zace închis, oricând la discreţia lui Irod spre a-i închide gura pe veci. Ioan ştia că Isus este Mesia, auzise glasul Tatălui la botez: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este mulţumirea mea” (Mt 3,17); el îl arătase pe Isus ucenicilor săi ca pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii (cf. In 1,30) şi spusese hotărât: „Eu am văzut şi am dat mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu” (v. 34).

Pentru noi care, aşa cum ne spune sfântul Paul, „mântuirea este deocamdată numai în speranţă” (Rom 8,24), lecturile zilei sunt un mesaj de consolare şi de mângâiere: „Spuneţi celor cu inima şovăielnică: Curaj, nu vă temeţi! Priviţi! Însuşi Dumnezeul vostru vine să vă aducă mântuirea. Privind la viaţa lui Isus înţelegem că semnele clare ale prezenţei lui Dumnezeu nu sunt de natură materială, ci spirituală. Așadar, stăruiţi în rugăciune!Este adevărat că slujirea lui Isus a făcut ca „orbii să vadă, şchiopii să umble, leproşii să fie curăţaţi şi surzii să audă, morţii să învie” (Mt11,5), dar aceste miracole pot fi văzute ca „semne” ale unei binecuvântări interioare.

În Advent noi suntem ca Ioan, aşteptând venirea Domnului. Care sunt aşteptările noastre? Evanghelia de astăzi ne aminteşte că trebuie să avem aşteptări care sunt în conformitate cu priorităţile Domnului. Fără desconsiderarea fizicului şi materialului, ni se aminteşte că domeniul primar al operei mântuitoare a lui Dumnezeu este cel spiritual. Mântuirea lui Dumnezeu este în primul rând spirituală, chiar dacă are efecte materiale şi/sau sociale.

Pr. Richardo-Dominic Baciu, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Nicolae” Bacău