Actualitate Valea Seacă: Bărbat ucis de propriul tractor de Geta Panaite Tragedia s-a petrecut ieri după-amiază, pe un teren agricol, din comuna Valea Seacă. Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, din localitate, ara o bucată de teren şi ar fi oprit tractorul pentru a regla plugul. În acel moment sistemul de reglare al utilajului s-a cuplat accidental şi el a fost prins între plug şi cabina tractorului. Se pare că primii care i-au sărit în ajutor au fost câţiva săteni, care l-au şi scos din acea capcană şi au sunat la 112. S-a deplasat acolo un echipaj de pompieri cu Descarcerarea, dar nu a mai intervenit, victima fiind deja scoasă, dar şi un echipaj de la ambulanţă. Din păcate, medicii ajunşi la faţa locului nu au mai putut face altceva decât să constate decesul.

