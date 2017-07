Generalul maior (r) Iordache Olaru, ajuns pentru un sejur în Slănic Moldova, și-a dedicat o zi întreagă unei cauze mai puțin abordate de oricare dintre oaspeții stațiunii de la poalele Nemirei: a lucrat o zi întreagă pentru a scoate din bălării Cimitirul Eroilor, înființat de Comitetul central București al Societății „Cultul Eroilor” în perioada 1930 – 1931. „Am scos din perimetrul cimitirului – ne-a declarat Iordache Olaru – peste 300 kg de pietre, sticle, obiecte de plastic, recipienți de diferite dimensiuni, crengi, bucăți de lemn, dar și iarba cosită și vegetația de pe monumente și de pe zidul de împrejmuire. Am îndepărtat arbuști cu înălțimi de până la trei metri, inclusiv din partea stângă a intrării principale, care acoperea inscripția de pe stâlpul porții, și am fixat poarta de la intrarea în cimitir, rezemată de zid. Foarte multe deșeuri proveneau din cimitirului orașului, vecin cu Cimitirul Eroilor”. Iordache Olaru nu a lucrat singur. A apelat la primăria orașului Slănic Moldova, a stat de vorbă cu viceprimarul acestuia, care i-a înțeles imboldul și i-a pus la dispoziție nu doar uneltele necesare, dar și trei oameni harnici, care – a apreciat inițiatorul acțiunii – au lucrat cu entuziasm și cu plăcere. „Era o datorie a noastră! – a precizat gr. mr. (r) Iordache Olaru. Se împlinesc o sută de ani de la luptele de la Cireșoaia-Coșna-Măgura, din Primul Război Mondial. M-am documentat și am vrut să văd pe aceste locuri pe unde sunt semnele marcante (cimitire, monumente ale eroilor). Am fost sus, pe Măgura, la Monumentul Eroilor, dar am aflat că este un cimitir al eroilor și în Slănic Moldova, unde sunt înhumați militari români, unguri, austrieci și germani. Cimitirul era într-o stare deplorabilă. Era datoria mea să fac ceva în amintirea celor care s-au jertfit pentru idealul Unirii. NICIODATĂ nu vom putea reproduce ardoarea, patriotismul și eroismul soldatului român”. Militar de carieră timp de 37 de ani, gr. mr. (r) Iordache Olaru rămâne cu inima și conștiința alături de armata română și de eroii ei. Format la Școala militară de ofițeri activi de artilerie, unde a fost șef de promoție, dar și la Academia Militară și Colegiului Național de Apărare, ofițerul, trecut în rezervă în 2009 cu gradul de general maior, a îndeplinit cele mai importante funcții: lector în Școala militară, ofițer de stat major în Comandamentul artileriei și în Statul Major General. În perioada 1995 – 2000 a lucrat în Biroul reprezentanților militari români la NATO și Uniunea Europei Occidentale (UEO), a fost consilier al șefului Statului Major General, între 2003 – 2006 a îndeplinit funcția de locțiitor al reprezentantului militar al României la NATO și Uniunea Europeană, iar în noiembrie 2006 a fost numit șef al Direcției Planificare Strategică din Statul Major General. A fost decorat, între altele, cu Ordinul Național „Pentru Merit” în Grad de Cavaler (pentru militari), cu Ordinul „Sfânta Barbara” și cu Medalia „Pentru Merit” (ambele din SUA), dar este și Cetățean de Onoare al Statului Alabama (SUA). Numele gr. mr. (r) Iordache Olaru apare și sub multe articole publicate pe internet, în care ia atitudine față de unele tare ale societății românești de după 1989, dar și articole dedicate cinstirii memoriei eroilor români, precum „De ziua Victoriei, cu respect și onoare despre SOLDATUL ION”. 548 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.