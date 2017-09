Sănătatea costă, dar face!

Cu titlul de mai sus l-am cucerit, acum câțiva ani buni, pe un director al unei instituții spitalicești din județ. Da, sănătatea nu este ieftină în cele mai multe cazuri, poate în marea majoritate, dar cheltuielile pentru ea se justifică și numai dacă ne gândim la propria viață, dar și când spunem că „cel mai mare capital e omul”.

Încă o veste care vine chiar din Bacău ne bucură în acest sens. Aflăm de o nouă investiție a Consiliului Județean în spital, de data aceasta la Compartimentul de Primiri Urgențe de la Pediatrie. În ultimul timp s-a investit în sănătate și nu puțin, ci de milioane de euro. S-a întâmplat destul de recent la Radiologie, unde avem acum cea mai modernă unitate de acest fel din țară, la RMN, la Maternitate etc. Investiții din bani de la noi sau de la alții, cum ar fi, de exemplu, Banca Mondială.

Acum trei-patru zile traversam o jumătate de Bacău cu taxiul, într-un trafic destul de aglomerat. Timp berechet, adică, pentru a încinge o conversație cu domnul de la volan, care era trecut prin viață, dar părea și destul de plimbat prin multe părți ale țării sau ale lumii.

Subiectul apărut a fost unul la modă: „Aceasta e România, acesta e Bacăul. La noi, ca la nimeni!”. Am căzut de acord asupra multor nuanțe abordate, am și avut păreri diferite, dar ceea ce am remarcat definitoriu a fost ofuscarea omului față de cum acționează în zilele noastre cei care au căderea de a lua decizii. Adică șefii cei mari. „Păi, Bacăul nu mai e ce a fost!” – spunea cu năduf partenerul meu de dialog. Cum precizam, l-am mai și contrazis, documentat.

Iată, acum aș mai avea un motiv să o fac și parcă mă bucur și mai mult. Dar tot ofuscat rămân și eu. Pentru că știu că se poate face mai mult pentru Bacău.