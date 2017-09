S-a mai făcut un pas în finalizarea Spitalului Municipal Bacău

Au trecut 10 ani de când au început lucrările la Spitalul Municipal Bacău, dar unitatea medicală este departe de a fi deschisă pentru funcționare. Primăria Bacău spune, însă, că lucrările de finalizare a contrucției vor fi repornite după ce va fi finalizat un studiu referitor la funcționarea integrată a Spitalului Municipal cu Spitalul Județean de Urgență. La această dată, este aproape de finalizare Studiul privind funcţionarea complementară a Spitalului Municipal Bacău şi a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. Soluţiile aferente au fost identificate de către experții medicali din cadrul „Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar” Bucureşti, care elaborează acest studiul. „În baza studiului, vom demara procedurile legale pentru crearea şi funcţionarea noii structuri spitaliceşti – Spitalul de Urgență «Sfânta Maria» Bacău. Tot în etapa următoare, vor fi scoase la licitaţie proiectarea şi execuţia restului de lucrări rămase de executat”, spune purtătorul de cuvânt al municipalității băcăuane, Sonia Pavelescu. Spitalul Municipal a fost început de administrația Stavarache în 2007. Lucrările au fost finanțate cu bani de la bugetul local, dar și cu fonduri de la bugetul central, însă, în 2013, cele două firme care s-au angajat să ridice construcția, ICCO Instalații și ICCO Finisaje, au intrat în insolvență și tot șantierul s-a oprit. După alegerile din 2016, noua administrație a preluat obiectivul de la reprezentanții societății Integrine, liderul asocierii de firme care au lucrat la spital, și a expertizat lucrările, pentru a evalua ce mai trebuie făcut. Momentan, întreaga construcție ar fi realizată în proporție de 75 la sută. Autoritățile locale apreciază că elaborarea Studiului privind funcţionarea complementară a Spitalul Municipal şi a Spitalului Judeţean de Urgenţă a fost o etapă firească a întregului proces, după ce atât Consiliul Județean, cât și Consiliul local au decis ca aceste două unități medicale să funcționeze integrat ca Spital de Urgență „Sfânta Maria” Bacău. Spitalul Municipal a primit deja și o parte din dotările necesare, de la Ministerul Sănătății. RMN -ul și CT-ul au fost instalate printre primele în clădire, la fel ca și alte aparate de imagistică. Dar, fără a fi folosite vreodată! Celelalte dispozitive medicale sunt într-un spațiu, sub lacăt, undeva în cartierul Izvoare. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, valoarea totală a aparatelor achiziționate pentru Municipal (de la cele mai complexe cum sunt Autokeratorefractometru, Biomicroscop, Tonometru non-contact electronic, Unit complet ORL, până la aparatură de electrochirurgie, ventilatoare, ecografe performante, EKG-uri, analizatoare, paturi electrice de reanimare, incubatoare, mese și cărucioare) este de circa 7,8 milioane de lei. Se vorbește totuși că aparatura va putea fi actualizată cu noi softuri, în momentul în care vor fi pornite, și că este în garanție, chiar dacă unele echipamente au fost achiziționate cu ani în urmă, ultimele tocmai în 2010. Clădirea Spitalului Municipal are cinci etaje, iar în structură sunt prevăzute 9 secții, întinse pe 23.000 de metri pătrați, și două laboratoare. La etajul 1 sunt prevăzute șase săli de operație, iar la parter vor funcționa un ambulatoriu, o zonă de spitalizare de zi, imagistica și cabinetele medicale. Aici ar urma să lucreze 600 de persoane și să fie 300 de paturi de spitalizare. Ioana Bour

